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外交部：世卫大会涉疫情决议草案与“独立国际审议”不是一回事

2020年05月20日08:16 来源：北京日报

　　据新华社北京5月19日电（记者 温馨）外交部发言人赵立坚19日说，世卫大会正在讨论的新冠肺炎决议草案符合中方立场，体现了世界各国的广泛共识。中方同有关各方一道，积极参与决议草案磋商并参加了决议草案共提。这一决议草案与澳大利亚方面此前提出的所谓疫情“独立国际审议”完全不是一回事。

　　当日例行记者会上，有记者问：澳大利亚外长佩恩18日表示，多国支持欧盟在世卫大会提出的涉疫情决议，显示澳提出“独立国际审议”的重要性。这是国际社会的胜利，澳作为其中积极、强有力的一员备受鼓舞。请问中方对此有何评论？

　　赵立坚说，决议草案与澳大利亚方面此前提出的所谓疫情“独立国际审议”完全不是一回事。比如，决议草案提出的是适时启动评估而非立即搞所谓“审议”，确认了世卫组织的关键领导作用而非另起炉灶，要求回顾总结在世卫组织协调下国际卫生领域应对工作的经验教训，而非针对个别国家搞有罪推定式的调查。“建议澳方认真仔细地阅读原文，而不是想当然地作出结论。”

　　“如果澳方愿意改弦更张，根据世卫大会有关决议案，彻底放弃对疫情的政治操弄，回到国际社会的普遍共识上来，我们对此是欢迎的。”赵立坚说。

　　据了解，这项涉疫情决议草案由欧盟以及俄罗斯、日本、印度、巴西、澳大利亚等120多个国家在世卫大会提出。赵立坚说，目前决议案文明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁会员国防止歧视、污名化作法，打击错误、虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作，并适时对世卫组织应对疫情工作进行评估，“这些都符合中方立场主张，也是国际社会绝大多数国家的共同愿望”。

　　“我们希望该决议能以协商一致方式获第73届世界卫生大会通过并能够得到全面和准确的贯彻。”他说。

(责编：许晓华、崔元苑)


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