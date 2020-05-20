慢病患者及老人出行前评估健康状况

本市公共卫生事件响应级别调整后，市疾控中心制定新型冠状病毒肺炎流行期间旅行者防控指引，建议患有慢性疾病、60岁以上老年人，在准备旅行前听取专业医生的健康状况评价，慢性病发作或罹患其它急性疾病者一定要避免前往疫情发生地。

疾控部门建议，准备在国内旅行的市民，出发前可先查阅国家卫生健康委网站了解新型冠状病毒肺炎病例报告情况以及旅游建议。同时可拨打当地12320卫生健康咨询热线询问当地防控建议。国际旅行可查阅世界卫生组织网站、海关总署网站或目的地国家的官方网站，了解目的地的疫情发生情况。不建议前往当前疫情严重的国家和地区。出行前还要按照停留时间、旅行地卫生设施状况等，准备适量的口罩、免洗手消毒剂等。建议慢病患者以及老年人出发前进行健康状况评价，慢性病发作或罹患其它急性疾病者要避免前往疫情发生地。

旅途中要配合铁路、民航、客运等交通部门健康检查的要求，如有发热、干咳等症状，要及时终止旅行。乘坐飞机、火车、长途汽车过程中出现发热、干咳等症状，要及时佩戴一次性使用医用口罩并向司乘人员或导游报告，寻求帮助。到达住宿地后要按照当地政府部门各项防控措施要求，配合开展健康检疫，做好个人防护。在目的地旅行时，最好不要前往宠物市场，以及任何动物制品市场，特别是有畜禽屠宰的市场。旅行返京后，若出现发热、干咳等症状时，要及时到发热门诊就诊。（记者 贾晓宏）