袁隆平、李子柒等6人获聘“中国农民丰收节推广大使”

人民网北京5月19日电 据农业农村部官方网站消息，近日，中国农民丰收节组织指导委员会正式设立“中国农民丰收节推广大使”，袁隆平、申纪兰、冯巩、海霞、冯骥才、李子柒等6人受聘担任首批推广大使。

为进一步发动社会各界广泛参与中国农民丰收节，提升节日影响力、凝聚力、号召力，推进成风化俗，引导带动城乡同庆丰收、共迎小康，中国农民丰收节组织指导委员会决定从相关领域聘请一批杰出代表，参与丰收节民俗、文化、科技、旅游等公益宣传活动，承担在各自领域的公益推广义务。“推广大使”需具有积极向上的公众形象，有较强的社会影响力和号召力，在各自领域取得突出成就。

据悉，“推广大使”采取分批聘任的方式，分为“国家推广大使”“民俗推广大使”“社会推广大使”“乡村推广大使”“媒体推广大使”“网络推广大使”等不同类别，由中国农民丰收节组织指导委员会颁发聘书。