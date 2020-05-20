宝宝初期喂养不完全指南

作为一个食品科学专业的新手妈妈，今天想结合自己的知识和经验跟大家分享一下有关婴幼儿早期喂养的事。俗话说得好，虽然一个孩子不能干什么，但他能让一个大人什么也干不了。开始的几个月感觉一天24小时都在“喂奶哄睡”的循环中，看着妈妈群里别人家的孩子六个月啦，八个月啦，羡慕不已，就盼着怀里这个懵懂的小东西也赶紧觉醒，起码快快长到能吃东西的阶段，好吃的那么多，咱们都尝尝。

为了宝宝在长大以后能更好地品尝各种美食，不挑食、不过敏，不会有食物不耐受的情况，更为了现阶段的生长发育，初期的辅食添加技术的掌握就十分关键。

第一步：明确了解添加辅食的目的

最直接的目的当然是补充营养，宝宝长到6个月左右母乳的营养就满足不了他的需求了，尤其是铁。母乳里的铁并不优秀，其实娃出生的时候是从母体里带了铁的，且带出来的铁只够用6个月，所以娃的第一口辅食是高铁米粉，这一点目前也已经成为一个常识了。

需要澄清的是，并不是说6个月以后的母乳就没营养了，母乳还是好母乳，但它需要一些好帮手才能满足这个宝宝，辅食的辅就是这个意思。

除了补充营养，辅食的添加还有隐藏功能，锻炼宝宝的各种机能。在纯母乳或奶粉阶段，宝宝闭眼吃就行，不需要看见食物，不需要配合勺子张嘴，更不需要用手给自己喂到嘴里，而在辅食添加以后，这些机能就开始运转了，各种大动作和精细动作都将一一解锁。

第二步：把握好辅食的添加时间

对于足月健康宝宝，世界卫生组织官方建议添加辅食的时间是180天，我国营养学会推荐的添加辅食时间也是满6月龄。但事实上，实际操作起来波动范围比较大，大部分宝妈可能是控制在4至6个月，也听说有8个月的。着急提前来看世界的小可爱们，要按照预产期来算月龄。官方给的是群体指导意见，每个孩子都不同，也不是说179天开吃就不行。妈妈们总是迫不及待想把辅食添起来，小可爱吃饭的样子也确实值得期待，但还是尽量稳住，相信我，你会后悔你当初的迫不及待。

除了月龄，有几个信号也可以参考：足月出生的宝宝体重是出生体重的2倍；可以比较稳当地靠坐；见别人吃东西知道馋了；不想吃的话会扭头拒绝。

辅食添加得太早或太晚都不好，太早的话不仅影响奶量的摄入，还会伤害娇嫩的胃肠道，而太晚容易造成营养不良、食物过敏或不耐受、不爱吃饭等问题。

从添加辅食开始，就每天都要吃饭了，跃跃欲试做辅食的妈妈现在发现这个事很累人了。

那每天什么时间吃呢，需要跟宝宝磨合，根据他的作息时间，每天睡多久，醒几次，习惯什么时间吃奶。大原则是在两顿奶之间给辅食，开始时先吃一顿，慢慢过渡到两顿、三顿，还可细分成正餐和水果加餐，在一段时间内形成一点规律最好。一岁以前能形成三顿正餐和一两顿加餐就算是很成功了。

第三步：安排好添加种类和顺序

辅食的食材种类可以很丰富，粗略地分为淀粉主食类、蔬菜水果类、肉蛋奶（非母乳或奶粉）类、坚果豆类、油脂类，同时以上也是大致的添加顺序。

分别举例解释一下。主食推荐从米粉开始，高铁米粉推荐直接购买现成的商品，毕竟即使你家有粉碎机自制米粉也没法加铁。买铁剂加进去并不靠谱，首先是混不匀，微观意义上的匀，是肉眼无法判断的。倒是可以再单独给孩子补铁，如果你不嫌麻烦。值得指出的是，喝奶粉的娃通常不缺铁，倒是可以考虑自制一些米粉。

为什么不是面粉呢？因为小麦和小麦蛋白（就是面筋）是两类很常见的食物过敏原，一开始就吃面粉有点冒险了。即使是米粉也要单纯吃三天观察，然后再跟上其他淀粉类的比如土豆、红薯、南瓜等等，每种也是要有三天观察期。

淀粉类的适应个三两种，就可以加胡萝卜、叶子菜、西葫芦、黄瓜之类的蔬菜了，每种三天排敏。水果需要说明一下，菠萝和芒果蛋白酶活性太强，容易让嘴巴很疼，最好一岁以后再吃。

先吃苹果、梨子、香蕉、猕猴桃、火龙果、草莓之类的常见水果。所有水果都不用加热，常温就行。

如果你是从180天开始加的辅食，200天就可以加蛋黄了，注意一定去掉蛋白。7个月左右就可以开荤啦，也是从常见肉类开始，慢慢过渡到鱼虾类，肉松还是肉泥随意。也别忘了蛋黄到全蛋的适应。

在不断添加新食物期间，已经打卡过的食物可以随意搭配。豆类坚果致敏几率大，要认真排敏。满8个月，基本就打通“任督二脉”了，种类上就不太受限了，唯一的瓶颈可能就是妈妈的厨艺了，毕竟没有调味料的烹饪很费技术的。一岁以前不添加盐，两岁以前不添加糖。

第四步：控制住辅食性状和添加量

辅食的性状也有个顺序，从6月龄到12月龄的逐渐过渡顺序是泥、末、碎、丁、块。也就是一开始的土豆也好，苹果也好，都是泥，混在米粉里或单独给都行。靠刀剁泥不太容易实现，最好有个料理机。

料理机不用买太贵的，娃吃泥的时间也就一个多月。过渡到碎丁块的时候，开始要给软软的质地，最好入口即化，防止噎呛。

添加量呢，其实只有第一个月有指导意义，开始添加米粉时，通常只给一两口尝尝，第二天就可以增加到3克或5克，米粉包装上都写得很清楚。虽然同为宝宝，但饭量差别却可能很大，后期就得靠各位宝妈在逐渐添加的过程中慢慢摸索啦。（未完待续）

文/高洁（河北农业大学副教授）