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国台办：在世卫大会炒作涉台问题不得人心

2020年05月20日07:42 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京5月19日电　（记者张盼）国台办发言人马晓光19日应询指出，第73届世界卫生大会有关决定再次表明，“台独”没有出路，在世卫大会炒作涉台问题不得人心。一个中国原则是国际社会共识，人心所向，大势所趋。世界上只有一个中国，台湾是中国一部分，铁的事实不容置疑，铁的原则无法撼动。

　　有记者问：第73届世界卫生大会主席宣布，本次会议不讨论台所谓“邦交国”提交的涉台提案。国台办对此有何评论？马晓光在答问中作上述表示。

　　他表示，必须指出的是，大陆方面始终高度重视台湾同胞的健康福祉。我们不仅促进两岸卫生领域交流合作，而且在国际事务中秉持一个中国原则，采取多项措施，对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。新冠肺炎疫情暴发以来，台湾方面获取各种疫情防控信息和支援的渠道是畅通有效的。截至5月18日，大陆方面向台湾地区通报疫情信息和分享技术资料共计155次。仅2019年以来，中国台湾地区卫生专家共16批24人次参加了世卫组织技术活动，包括世卫组织秘书处通报疫情情况和科研相关会议。所谓“国际防疫缺口”的谎言不过是民进党当局“以疫谋独”的借口，在事实面前不堪一击、不值一驳。

　　马晓光说，2009年至2016年，台湾地区得以“中华台北”名义、观察员身份参与世卫大会，是在两岸均坚持体现一个中国原则的“九二共识”基础上，通过两岸协商作出的特殊安排。民进党当局自2016年5月执政之后，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”，单方面破坏了两岸协商的政治基础。台湾地区连续4年无法参与世卫大会，责任完全在民进党当局。其干扰世卫大会进程、破坏国际防疫合作的做法，充分暴露民进党当局将“台独”政治私利凌驾于公共卫生安全之上的真实面目。

　　马晓光强调，我们奉劝民进党当局不要在错误道路上越走越远，任何挑战一个中国原则的行径必然以失败告终。

(责编：许晓华、李轶群)


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