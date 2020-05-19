人民时评：共同呵护好孩子明亮的眼睛

全社会要树立健康第一的教育理念，深化体教融合促进青少年健康发展，处理好学业与爱眼的关系

当前，学校复学复课工作正在有序推进，但仍有部分学生在家以线上的形式学习。由于户外活动大大减少，学习、娱乐等活动转移到网上，不少家长对孩子们的用眼卫生感到忧心。对此，国家卫生健康委员会不久前发布《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》，有效指导儿童青少年预防近视。

习近平总书记一直关心青少年视力健康问题，强调“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来”。当前，我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，且呈现低龄化、重度化、发展快、程度深的趋势。这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。有序复学复课，不能忽视孩子的视力健康，全社会要树立健康第一的教育理念，深化体教融合促进青少年健康发展，处理好学业与爱眼的关系。

完成学业、爱护眼睛“两不误”，需要学校合理安排教育教学，让孩子在线时间短一点，也需要家长克制住“报班”冲动，让孩子学业负担轻一点。根据“预防指引”，线上学习时间“小学生每天不超过2.5小时”“中学生每天不超过4小时”。对此，有家长摇头喊难，表示“老师布置作业、孩子完成作业都需要上网，这个时间怎么算都捉襟见肘”。现实中，眼看着春季学期剩余时间越来越短，课业任务尚待完成，学习的紧迫性可以理解，但这不能以孩子健康为代价，用视力换成绩。在控制线上学习总时长的同时，还应安排好活动性休息时间，让孩子在上课之余看看远、望望绿、做做眼保健操，尽最大可能接触自然光线，减缓视疲劳。

保护视力，需要安排好孩子的居家活动，拒绝“电子保姆”。预防孩子近视，家长思想上首先不能“近视”。一些家长也知道电子产品看多了伤眼睛，但常常“火烧眉毛顾眼前”，孩子缠人，就把动画片、电子游戏扔给孩子，家长借此“脱身”。特别是当前新冠肺炎疫情还有很大不确定性，很多孩子仍然不能出门，于是就在动画片和游戏中打发时间。对孩子而言，最好的老师是家长，最好的关爱是陪伴。拒绝“电子保姆”，家长首先要以身作则，放下手机，与孩子多开展互动，增进亲子交流，呵护孩子的眼睛和健康。

保护视力，应当在条件允许的情况下，适当增加户外活动。让孩子到户外阳光下度过更多时间，能够有效预防和控制近视。如果当地疫情防控条件允许，家长可以多带孩子参加户外活动，在小区里跳跳绳、拍拍球、做做健身操。特别是已有近视苗头的孩子，应当进一步增加户外活动时间，延缓近视发展。已经开学的学校，可以错时、错峰安排体育课和“大课间”，保证孩子们每天至少拥有2小时以上的户外活动时间。还可以鼓励有条件的孩子步行上下学、增加户外时间，等等。

防控儿童青少年近视是一项系统工程，也是公共卫生问题，需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方面共同努力。全社会应当关心、支持、参与儿童青少年视力保护，营造政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注的良好氛围，早发现、早干预，帮助孩子养成受益一生的爱眼护眼好习惯。

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 05 版）