湖南推出首个省级野生动物养殖退出方案

新冠疫情暴发后，社会各界开始审视吃野生动物的危害。近日，湖南省政府发出了首个省级野生动物养殖退出方案，提出全面禁止食用陆生野生动物。同时，该方案提出，将对依规退出的、持有合法有效陆生野生动物人工繁育许可证的主体，给予一定补偿；对禁食后停止养殖的在养野生动物进行妥善处置，并公布了养殖户退出补偿及动物处置方案。湖南成为全国首个明确给出补偿范围、补偿标准和补偿资金安排的省份。

近年来，随着经济增速与餐饮业的发展，我国野生动物人工繁育种类越来越多，包括龟鳖类、蛙类、鹿类、鸭雁类、果子狸、蛇、竹鼠等。根据调查估算，2016年，全国野生动物养殖产业的专兼职从业者有近千万人，创造产值5200多亿元，从野生动物养殖，到观赏、餐饮、皮毛加工等，是一个相对完整的产业链。

当政策规定禁食野味后，如此庞大的野生动物产业群体何去何从？湖南省发布的《全省禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿及动物处置方案》，明确了三种对存栏动物的处置方式：即放归自然、转作他用、无害化处理。放归自然的，选择远离居民点、生态环境良好的野生动物自然分布区和历史分布区进行放归自然，放归数量要控制在科学核算的生境容量内，确保不造成生态危害；转作他用的，包括转作科研、药用和医用、展示等；无害化处理采取深埋法、焚烧法等方式处置，可委托病死畜禽无害化处理中心进行处置，最大程度减少风险隐患。

湖南省公布的第一批人工繁育退出的物种为王锦蛇、眼镜蛇、水律蛇、竹鼠、豪猪、果子狸、小麂、鸿雁、灰胸竹鸡、豚鼠、白骨顶、红骨顶、斑嘴鸭、绿翅鸭等14种，补偿范围为持有合法有效陆生野生动物人工繁育许可证的主体。而第二批人工繁育主体退出的物种，待农业农村部和国家林草局调整水生野生动物、国家畜禽遗传资源目录后确定，对其人工繁育主体进行补偿。

补偿方案中规定，各级部门应在5月25日前核实野生动物人工繁育主体存栏的禁食陆生野生动物种类、数量（重量）、用途以及持有人工繁育许可证件等情况，并于6月10日前落实补偿工作。

据悉，补偿标准是考虑陆生野生动物人工繁育成本、养殖设施投入、养殖模式等因素制定，方案显示，王锦蛇的补偿价为每公斤120元，竹鼠的补偿价为每公斤75元，豪猪630元每头。

考虑到相关野生动物人工繁育主体退出后的生存难题，湖南省提出了积极引导转产转型的办法，要求按照政府主导、部门负责、分类引导、能转尽转的原则，组织林业、农业农村等部门采取多种方式支持陆生野生动物繁育主体转型发展，重点支持转型发展林下经济、营造林、林产品加工的繁育主体，对符合贷款贴息条件的给予重点支持；对属于贫困户且符合相应条件的优先推荐到林业公益岗位。（记者 洪克非）