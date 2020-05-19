热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

上海白领把乡村咖啡馆开在阳澄湖

2020年05月19日08:21 来源：中国青年报

　　“五一”小长假，家住上海的周先生约了几个朋友自驾到阳澄湖度假区度假，隐身于湖边村落里的一家咖啡馆让他十分惊喜——白墙黛瓦、花草芬芳，站在院里就能眺望到阳澄湖，咖啡馆内弥漫着新鲜而浓郁的醇香，老板滕韵伟和妻子精心烘焙的甜点刚好香喷喷地出炉。周先生没想到在村子里还有这样别致的地方，“多了一个休闲的新选择”。

　　这家由民居改造而成的“冬日咖啡”位于苏州相城阳澄湖度假区清水村，今年4月正式开张，是阳澄湖度假区首家乡村咖啡馆。

　　开一家自己喜欢的咖啡馆，这是很多人的心之所向。滕韵伟和妻子勇敢地用实际行动开启了他们的梦想。在这之前，滕韵伟是上海一上市企业IT部门负责人，不仅薪资待遇优渥，还拥有公司股权。但快节奏的生活方式、紧张的工作，让滕韵伟深感疲惫，便萌生了回苏州开咖啡馆的想法。为了开咖啡馆，他放弃了让很多人羡慕的公司股权。

　　从上海到苏州，从工业园区到相城度假区，寻寻觅觅，兜兜转转之后，滕韵伟和妻子最终选择在阳澄湖畔开启新生活。之所以选址在清水村，因为这是一个渔家乐聚集的地方，村里还有环境优美的民宿、乐享原味生活的造物园和文艺气息浓厚的手作村落。“最吸引我们的是阳澄湖度假区良好的自然环境，这里很容易让人放松，很容易让人与人之间产生互动，周边的手作村落又赋予了整个村一种浓郁的人文气息。”滕韵伟说，目前来店组织的主题活动以文化艺术为主，所以度假区整体的氛围会有很大的吸引力。

　　如今，阳澄湖度假区的旅游发展越来越快，咖啡馆所在的阳澄湖度假区清水村因为美丽的乡村环境、中外旅客“打卡”的阳澄美景、“村上湖舍”民宿和众多的阳澄湖渔家乐等闻名，每个周末和假期都会吸引不少周边游客纷至沓来。正是这样的外在条件，让乡村咖啡馆有了生存发展的可能。

　　咖啡馆开张短短一个月，咖啡香就已溢出了村子，一些公司和团体纷纷将团建等各类活动的举办地选择在了这里。对于未来，滕韵伟说他信心满满，已一下签了20年房子租赁合同，希望咖啡馆能扎根在阳澄湖度假区，吸引更多在城里奔忙的人们，抽空到乡间田野放松身心。

　　“目前阳澄湖度假区乡村旅游蓬勃发展，但‘潮汐式’涨落的客流不容忽视。”阳澄湖度假区党工委委员朱鸥认为，“发展乡村旅游，休闲服务设施配套跟上很关键，需要进一步拉长旅游消费链，让游客能够‘慢下来、留下来’，乡村咖啡馆是一个很好的尝试。”（瞿畔妍 记者 李超）

　

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn