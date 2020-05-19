上海白领把乡村咖啡馆开在阳澄湖

“五一”小长假，家住上海的周先生约了几个朋友自驾到阳澄湖度假区度假，隐身于湖边村落里的一家咖啡馆让他十分惊喜——白墙黛瓦、花草芬芳，站在院里就能眺望到阳澄湖，咖啡馆内弥漫着新鲜而浓郁的醇香，老板滕韵伟和妻子精心烘焙的甜点刚好香喷喷地出炉。周先生没想到在村子里还有这样别致的地方，“多了一个休闲的新选择”。

这家由民居改造而成的“冬日咖啡”位于苏州相城阳澄湖度假区清水村，今年4月正式开张，是阳澄湖度假区首家乡村咖啡馆。

开一家自己喜欢的咖啡馆，这是很多人的心之所向。滕韵伟和妻子勇敢地用实际行动开启了他们的梦想。在这之前，滕韵伟是上海一上市企业IT部门负责人，不仅薪资待遇优渥，还拥有公司股权。但快节奏的生活方式、紧张的工作，让滕韵伟深感疲惫，便萌生了回苏州开咖啡馆的想法。为了开咖啡馆，他放弃了让很多人羡慕的公司股权。

从上海到苏州，从工业园区到相城度假区，寻寻觅觅，兜兜转转之后，滕韵伟和妻子最终选择在阳澄湖畔开启新生活。之所以选址在清水村，因为这是一个渔家乐聚集的地方，村里还有环境优美的民宿、乐享原味生活的造物园和文艺气息浓厚的手作村落。“最吸引我们的是阳澄湖度假区良好的自然环境，这里很容易让人放松，很容易让人与人之间产生互动，周边的手作村落又赋予了整个村一种浓郁的人文气息。”滕韵伟说，目前来店组织的主题活动以文化艺术为主，所以度假区整体的氛围会有很大的吸引力。

如今，阳澄湖度假区的旅游发展越来越快，咖啡馆所在的阳澄湖度假区清水村因为美丽的乡村环境、中外旅客“打卡”的阳澄美景、“村上湖舍”民宿和众多的阳澄湖渔家乐等闻名，每个周末和假期都会吸引不少周边游客纷至沓来。正是这样的外在条件，让乡村咖啡馆有了生存发展的可能。

咖啡馆开张短短一个月，咖啡香就已溢出了村子，一些公司和团体纷纷将团建等各类活动的举办地选择在了这里。对于未来，滕韵伟说他信心满满，已一下签了20年房子租赁合同，希望咖啡馆能扎根在阳澄湖度假区，吸引更多在城里奔忙的人们，抽空到乡间田野放松身心。

“目前阳澄湖度假区乡村旅游蓬勃发展，但‘潮汐式’涨落的客流不容忽视。”阳澄湖度假区党工委委员朱鸥认为，“发展乡村旅游，休闲服务设施配套跟上很关键，需要进一步拉长旅游消费链，让游客能够‘慢下来、留下来’，乡村咖啡馆是一个很好的尝试。”（瞿畔妍 记者 李超）