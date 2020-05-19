给作业开出形式主义负面清单

据《半月谈》报道，居家学习期间，一些地方的学校除了要求日常网课学习以视频、拍照的方式交作业，还要求将显示孩子多才多艺的“成果展”上传到微信群。这些“别出心裁”的作品背后，是不少家长内心的无奈哭喊：“快被小学老师折腾疯了！”

眼下，部分学校对小学生作业的技术难度要求越来越高，年级门槛越来越低。虽然学校鼓励孩子锻炼动手能力，拓展综合素质的出发点是好的，但手抄报、短视频、思维导图等技术化作业大大超出了孩子的能力范畴，难免沦为形式。“每次做幻灯片展示花费一上午，每天画一张疫情人数统计图要两小时”，家长代劳尚且如此耗时耗力，遑论小学生们？一些孩子凭自己的理解独立完成作业，结果被老师打回来要求重做，一些明显是家长代劳的作业，却被评为优秀作业。

思维导图本是一种图文并重的发散性思维训练工具，近年来风靡各地小学。有的学校从一年级开始，就让学生将各科知识画成思维导图。事实上，对于低年级学生来说，思维导图比较抽象，并不容易理解。这些孩子们本可以用更简洁的方式总结知识，却被赶鸭子上架画思维导图。到头来，不仅增加了学习负担，而且起不了多大实际作用。这种重结果不重过程的评价机制，严重打击了孩子自主完成的积极性，助长了家长代办作业的风气。

家庭作业是教学工作的有机组成部分，其作用在于帮助学生检查学习效果，加深对知识的理解和记忆。布置作业必须量力而行，充分考虑孩子的认知水平和能力范围，确保孩子能够独立完成，学有所获。如果一味求新求异，往往会舍本逐末，误入歧途。当作业需要家长深度参与，甚至直接赤膊上阵，越俎代庖，孩子反而成为一旁的看客，不仅学不到什么东西，而且影响独立学习能力培养。

此外，华而不实的作业，也大大增加了家长的负担。虽然一些综合拓展类作业，名义上不强制要求，学生可以自愿参与，但担心给老师留下坏印象，多数家长还是会硬着头皮配合。对于双职工家庭来说，工作劳累一天回家还得帮孩子完成各种花样作业，可谓不胜其烦。

2018年底教育部等九部门关于印发中小学生减负措施的通知中明确指出，“科学合理布置作业。作业难度水平不得超过课标要求，教师不得给家长布置作业或让家长代为评改作业。”一些形式主义的作业设置，就属于变相地给家长布置作业，应该予以叫停。广大教师应端正态度，重新审视作业的意义和价值，切实从学生的角度出发布置作业，使其真正成为孩子们的“加油站”“练兵场”。有关部门也应加强监督检查，为学校教育教学管理厘清边界，划出禁区。

前不久教育部发布《义务教育六科超标超前培训负面清单（试行）》，包括小学低年级不能学习汉字生僻字、繁难字，整个小学阶段都禁止讲授国际音标等，便于各地对照使用。同样，家庭作业反形式主义，也不妨开出一份负面清单。有关部门应认真听取教师和学生家庭的意见，明确各年级不宜布置的作业形式，从而规范学校教学工作，推动作业减负增效，理性回归。