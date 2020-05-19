细数美国抗疫的“神操作”

注射消毒剂以杀死体内新冠病毒——这或许是白宫提议、让世人印象最深的抗疫“神操作”，因为实在太尬了，甚至导致白宫一度暂停了一天一次的疫情记者会。回顾美国这段时间的抗疫历程，“神操作”远不止这一起。

一是让科学靠边。疫情来袭，白宫先是宣称这是“流感”，接着又预测“4月份病毒会奇迹般消失”，白宫还吹嘘其边境墙帮助美国人抵御新冠病毒。如果说，大力推荐氯喹等为“特效药”多少可用“救人心切”来解释，那么高调推荐注射消毒剂，就是只能沦为国际级笑料。在白宫疫情记者会上，真正的医学专家发言机会很少，大都是政客在表演，不靠谱的提议往往让在场专家惴惴不安。

专业人士受到可悲排挤是常态。大疫当前，白宫却让世界上最重要的公共卫生机构——美国疾病控制与预防中心（CDC）靠边站，白宫自己大包大揽。英国《卫报》称，这是自1946年成立以来，美国CDC第一次没有站到应对美国公共卫生突发事件的一线。5月5日，白宫甚至宣布将解散白宫新冠病毒特别工作小组。CNN日前报道称，随着白宫在新冠疫情期间加强对宣传的控制，美国的顶尖医生已不再出现在全国性电视台的采访中。

二是打压“敲警钟者”。免职、打压、威胁，这是白宫对疫情“敲警钟者”使出的种种手段。疫情初起之时，“罗斯福”号航母舰长克罗泽尔为保护船员不受病毒感染而发出求助信，不久即被免职。著名病毒专家里克·布莱特4月被解除了卫生与公众服务部生物医学高级研究和发展局局长的职务，只因白宫为羟氯喹和氯喹大力站台时，布莱特出于科学家本能拒绝附和。CDC主任雷德菲尔德只因警告新冠病毒可能卷土重来，就再也没出现在白宫的新冠疫情记者会上。有“美国钟南山”之称的安东尼·福奇最近因反对过早解禁，被白宫禁止参加听证会。

三是白宫自我贴金。疫情发生之初，美国只有零星病例报告，白宫高调称“一切都在掌控之中”。不久疫情暴发蔓延，白宫玩起心理游戏——宣称本来要死220多万人，在政府得力措施下，只死几万人——以此凸显自己的丰功伟绩。如此自我贴金也是醉了。

为了往脸上贴金，公然说谎不足为奇。最近白宫公然宣称美国检测量世界第一，被德国、日本领导人视为“全球抗疫领袖”云云。不过，冷冰冰的死亡数字揭穿了一切粉饰与谎言。白宫为此居然想到“改数字”绝招——敦促美国疾病控制与预防中心官员，改变该机构与各州合作统计新冠疫情病亡人数的方式，以使得死亡人数能够比最初报告的少得多。

疫情暴发以来，华盛顿与一些州级地方政府大打出手，抢口罩、抢呼吸机、封控与反封控，各种狗血“神操作”不断，屡屡掀起美版“宫斗剧”高潮。为了转移公众对政府抗疫不力的关注，白宫对外“甩锅”大戏更是一出接一出，从“甩锅”中国到“甩锅”世卫，再到驱赶中美洲移民，“神操作”之多连观众都麻木了。

“神操作”再多，也掩盖不了疫情持续在美利坚大地蔓延的现实。美国《华盛顿邮报》网站日前刊文指出，美国政府令人震惊且致命的失败是有据可查的——我们没有隔离，没有检测，没有追踪接触情况，我们等了太长时间才等来封锁措施。

新冠疫情把不可一世的超级大国拉下神坛，许多无辜的百姓在疫病中煎熬，或失去工作，或破产，或收入大减，有的甚至失去生命。回望美国抗疫，与超级大国身份不相称的诸多“神操作”是造成如此悲惨局面的重要原因。不少美国媒体哀叹“美国是个失败的国家”“美国是一个需要被怜悯的国家”，并非空穴来风。