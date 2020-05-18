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上海疾控：建立沟通桥梁 为卫生部门掌握信息赢得先机

2020年05月18日16:51 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月18日电 （李轶群）18日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，上海市疾控中心主任付晨表示，上海是我国年出入境人数最多的口岸城市之一，“外防输入”压力是首当其冲。上海市疾控中心派驻人员参与口岸疫情防控又强化联防联控，在海关、边检、机场和指挥部、定点医院、120救护系统，以及各个区的隔离点之间建立沟通桥梁，促进各个环节的衔接，也为卫生部门在第一时间能够掌握信息、第一时间能够调查处置赢得了先机。

付晨介绍，为做好“外防输入”工作，上海市不断强化海关和地方之间的联防联控，无缝衔接，形成闭环管理。作为疾控部门，也同时关口前移，早期介入口岸防控工作中，与海关紧密配合，共同做好“外防输入”的工作。从3月5日开始，上海市疾控中心派出一支由45个人组成的专业技术人员队伍，进驻到上海的两个机场，和海关一起共同做好防控工作。派驻队伍主要开展三项工作：

一是及时掌握入境人员信息以及海关初步流调的信息，研判分析，并且尽早发现一些可疑的病例，以便在最短的时间内能够落实相关的防控措施。

二是协助开展入境旅客的分流。快速落实有症状的入境人员的定点诊疗、无症状人员隔离管理的分流措施，一旦发现航班上有数量比较多的有症状乘客，可能超过了常规处置力量，派驻人员会在第一时间向指挥部报告，由指挥部调动增援队伍，调动120救护转运车辆，以快速地分流人员，减少人员在机场滞留。截至目前，通过市疾控中心驻机场人员核验后由120救护车送医排查旅客人数达3256例，最多一天送医达235例。

三是现场派驻人员在开展现场消毒隔离和个人防护的技术指导，指导现场工作人员正确穿戴个人防护用品，优化机场对入境人员的隔离留验区域、信息采集区域以及污染区、半污染区、清洁区、清洁通道、污染通道这些功能区的合理设置，避免送医的旅客通道和其他人员的通道之间发生重叠，从而减少交叉感染的风险。此外，还全力配合海关积极开展入境旅客的核酸检测，对入境有症状送医人员开展检测，对入境无症状，但海关通报阳性人员开展复核。

(责编：李轶群、许晓华)


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