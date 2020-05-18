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年产80亿支新冠疫苗无“瓶颈”

2020年05月18日14:59 来源：北京日报

近日有报道称，新冠疫苗上市后无法做到人手一支，因为全球储存疫苗所需的玻璃小瓶面临严重不足问题。昨天中国疫苗行业协会回应，明确我国疫苗瓶年产量至少可达80亿支以上，新冠疫苗生产不会面临“瓶颈”。

中国疫苗行业协会介绍，当前新冠疫情席卷全球，疫苗研发成为全球关注的焦点。针对近日部分媒体关于“疫苗瓶短缺将影响疫苗生产”的报道，中国疫苗行业协会基于疫苗瓶产业观察与行业数据，在与数家标杆企业沟通论证后认为，我国具备优质疫苗瓶生产的产业基础，据不完全统计，其相关年产量至少可达80亿支以上，完全能够满足新冠疫苗生产需求。

据透露，疫苗的特殊性要求选择的包材为硼硅玻璃材质，主要是管制注射剂瓶（俗称西林瓶）和预灌封注射器。目前，我国已拥有相关包装生产企业60余家，其中疫苗用管制注射剂瓶生产企业主要有宁波正力、双峰格林斯海姆等，预灌封注射器生产企业主要有山东威高、宁波正力、山东药玻、BD等。

据介绍，按照上述企业的生产能力，经初步估算，我国疫苗瓶年产量至少可达80亿支以上。根据全球新冠疫苗研发进度，疫苗瓶生产企业目前拥有充足的准备时间和产能基础，只要新冠疫苗研发成功，确定了包装产品的形式和规格型号，疫苗瓶生产企业可以迅速释放产能，并持续有序地满足市场需求。

值得注意的是，疫苗选择包材是一个非常严谨的过程。从合格包材供应商审计到药品与包材相容性研究等，涉及对包材生产企业综合能力的考察。疫苗选择包材进行的稳定性试验则需要长时间的验证，根据药品的有效期，这一过程通常需要2至3年左右时间。而这样的高标准，也保证了疫苗包材的安全可靠。

中国疫苗行业协会披露，目前，我国多家疫苗瓶生产企业已经与新冠疫苗研发单位进行对接，提前了解到疫苗瓶的生产需求，做好原料储备，将根据疫苗研发进度安排生产，保障疫苗生产需求。

记者也注意到，此前曾有媒体报道称，全球新冠肺炎疫苗最早可能在9月份就获得生产批准。不过，由于全球范围内装载疫苗的玻璃小瓶持续短缺，届时玻璃小瓶制造商恐将难以提供足量的玻璃小瓶来容纳这些疫苗，以及开展全球性的相应免疫工作。（记者 赵鹏）

(责编：李轶群、许晓华)


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