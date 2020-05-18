国家市场监管总局：山西杏林酒业产竹酒等14批次食品不合格

人民网北京5月18日电（董童）日前，国家市场监管总局于官网发布《关于14批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）称，近期市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、食用农产品、肉制品、乳制品、饮料、酒类、冷冻饮品、糕点、饼干、炒货食品及坚果制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、调味品、婴幼儿配方食品、特殊膳食食品等16大类食品940批次样品，检出其中食用农产品、肉制品、饮料、酒类、蜂产品、罐头、特殊膳食食品等7大类食品14批次样品不合格。发现的主要问题是，农兽药残留超标7批次，微生物污染、食品添加剂超范围使用各2批次，质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符、营养指标与标签标示值不符各1批次。

其中，淘宝清香白酒网（经营者为山西省汾阳市好味道酒类销售部）在淘宝网（网店）销售的、标称山西省汾阳市杏林酒业有限公司生产的竹酒，酒精度不符合产品标签标示值。

监督抽检不合格食品具体情况通告如下：

微生物污染问题

淘宝百盛佳商贸（经营者为广东省深圳市龙岗区百盛佳烘焙店）在淘宝网（网店）销售的、标称福建松溪县康宏食品有限公司生产的美味金丝松，菌落总数检验结果为36000CFU/g、37000CFU/g、35000CFU/g、16000CFU/g、11000CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5、c=2、m=10000CFU/g、M=100000CFU/g。检验机构为宁波海关技术中心。

淘宝网易严选食品小铺（经营者为广东省深圳市龙岗区希特隆食品店）在淘宝网（网店）销售的、标称杭州网易严选贸易有限公司委托福建省漳州市珍桂食品有限公司生产的五香味手撕肉条，菌落总数检验结果为19000CFU/g、20000CFU/g、26000CFU/g、40000CFU/g、22000CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5、c=2、m=10000CFU/g、M=100000CFU/g，检验机构为宁波海关技术中心。

农兽药残留超标问题

北京欧尚超市有限公司朝阳北路店销售的、标称山东华康蜂业有限公司生产的蜂蜜，诺氟沙星检验结果为37.8μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得检出。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

河北祥隆泰超市有限责任公司新华店销售的、来自河北省石家庄市藁城市金源养殖专业合作社的鸡蛋，氟苯尼考检验结果为10.0μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得检出。检验机构为河北省食品检验研究院。

广东省东莞市塘厦飞记海鲜档销售的沙甲，恩诺沙星检验结果为3.26×102μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为深圳市计量质量检测研究院。

四川省成都市成华区鑫东旺海产品店销售的牛蛙，恩诺沙星检验结果为280μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为成都市食品药品检验研究院。

四川省成都市双流区黄氏伟业水产销售部销售的牛蛙，恩诺沙星检验结果为247μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为成都市食品药品检验研究院。

广东省东莞市大岭山丽旋水产品店销售的带子，恩诺沙星检验结果为1.47×102μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为深圳市计量质量检测研究院。

四川省成都市大邑百伦商贸有限公司销售的豇豆，灭蝇胺检验结果为0.64mg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤0.5mg/kg。检验机构为成都市食品药品检验研究院。

食品添加剂超范围使用问题

苏宁易购汇尔康食品专营店（经营者为江苏省徐州汇尔康食品有限公司）在苏宁易购（网店）销售的、标称江苏省徐州汇尔康食品有限公司委托安徽省宿州市砀山县展望罐头食品厂生产的染色草莓罐头，诱惑红检验结果为0.0715g/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得使用。检验机构为上海市食品药品检验所。

淘宝网安徽西岭山泉原浆坊（经营者为安徽省六安市裕安区新安镇三泉酒业兴隆店）在淘宝网（网店）销售的、标称安徽三泉酒业有限责任公司生产的桶装高粱酒（浓香型白酒），甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）检验结果为0.000457g/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得使用。检验机构为合肥海关技术中心。

质量指标不达标问题

天猫益米食品专营店（经营者为安徽省滁州市凤阳县益米网络科技有限公司）在天猫（网店）销售的、标称安徽省滁州市凤阳县益米网络科技有限公司出品的、安徽省滁州市凤阳思源饮品有限公司生产的饮用天然矿泉水，界限指标—偏硅酸检验结果为4.1mg/L、界限指标—锶检验结果为0.016mg/L、界限指标—硒检验结果为0.00069mg/L，不符合食品安全国家标准规定的≥25.0mg/L、≥0.20mg/L和≥0.01mg/L。另外，这三项指标的产品包装标签明示值分别为27.8mg/L～34.22mg/L、0.392mg/L～ 0.462mg/L和0.005mg/L～0.1mg/L。检验机构为北京市产品质量监督检验院。

质量指标与标签标示值不符的问题

淘宝清香白酒网（经营者为山西省汾阳市好味道酒类销售部）在淘宝网（网店）销售的、标称山西省汾阳市杏林酒业有限公司生产的竹酒，酒精度检验结果为40.9%vol，不符合产品标签标示值的44%vol～46%vol。检验机构为合肥海关技术中心。

营养指标与标签标示值不符的问题

天猫rainbowfruit旗舰店（经营者为浙江省宁波秣凡食品贸易有限公司）在天猫（网店）销售的、标称浙江省宁波秣凡食品贸易有限公司经销的虹宝TM胡萝卜南瓜苹果泥（婴幼儿罐装辅助食品）（原产国：西班牙），总钠检出值检验结果为14.0mg/100g， 产品包装标签明示值为26mg/100g，低于产品包装标签标示值的80%。此项检验食品安全国家标准要求/标准值为≤200mg/100g。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

通告显示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、四川等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。