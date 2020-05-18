瞿佳：复学复课也应强化近视防控 营造护眼社会氛围

人民网北京5月18日电 17日，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛并担任嘉宾主持。在主题为“疫后综合征与校园健康教育”的专场论坛上，瞿佳表示，当前疫情防控常态化背景下，既要打好打赢疫情防控阻击战，也要把握好儿童青少年近视防控这一关。

疫情期间，“居家上网课”模式让学生们户外活动减少，电子产品使用频率增加，近视发生发展的风险也随之增加。对此，瞿佳建议，在继续抓好疫情防控、推动复学复课的同时，也要逐步恢复并强化近视防控工作。

“做好‘三个20’（即用眼20分钟，要远眺20英尺超过20秒），掌握‘一寸一尺一拳’（即胸口离桌子一拳远，握笔手指到笔尖要有一寸，看书作业要有一尺远），控制电子产品使用时长，养成良好的用眼习惯，做好线上教育的同时也将师生身心健康等方面都补充上来。”瞿佳说。

6月6日是全国“爱眼日”，针对儿童青少年近视高发问题，瞿佳指出，需要营造政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注等良好的社会氛围。社会各界力量协同作战，继续让近视防控、爱眼护眼观念深入人心。