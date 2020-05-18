如何跟青春期的孩子对话？

孩子最开心的是感到自己被关注、被爱，而且是以他能接受的方式。亲子之间双向的、以相互尊重为前提的沟通，是打开孩子心扉的捷径，让他们有话愿意对父母讲。

很多父母都有一个同感：孩子到了青春期，自己跟他们的沟通变得越来越少，不是自己不想交流，而是孩子变得心不在焉、用三言两语搪塞，每天的亲子对话刚刚开了头儿就卡壳。不少家长困惑，孩子什么都不跟自己说，想知道他们心里到底想什么，难！孩子为什么会疏远父母？家长怎样做，才能与孩子找到共同的话题？

“话语体系”不同 双方各唱各的“曲儿”

父母和青春期的孩子交流不畅，是不少家庭的常态。在目前以应试教育为主的大环境下，多数父母最关注孩子的健康和学习，平时与之谈论最多的也莫过于此。然而，孩子结束了一天的课程回到家，最想的是放松，男孩感兴趣的或是吃鸡、喊麦、极速飙车、荒野求生等电子游戏，或是篮球、足球等体育明星；女孩则埋头于八月长安、郭敬明等流行作家的青春小说、言情剧，或迷恋于杨幂、唐嫣、肖战、TFboys等当红影视明星、歌星，津津乐道于他们戏外的故事。就算宅家看电视剧，孩子喜欢《庆余年》，而父母热衷于《亮剑》，双方也是各唱各的“曲儿”。

家长和孩子关注的内容不一样、感兴趣的事不同、谈论的话题不一致，甚至孩子所说的家长根本就听不懂、答不上来，反之亦然，双方的思路不在同一个“频道”上，对话的内容不在同一个“话语体系”中，如同鸡同鸭讲、对牛弹琴，自然就失去了对话的契机。久而久之，孩子对家庭“话语体系”越来越厌倦，最终“无话可说”。

网络上流行一种说法：“不是我冷，是我妈觉得我冷。”它呈现出的恰是一些家庭真实的生活状态。如果家长坚持自己的惯性思维，不静下心来好好听听孩子的想法，不考虑孩子内心的感受，凡事以一副“我要我觉得，不要你觉得”“我这样做都是为了你好”的霸道总裁的态度和孩子沟通，他们就很难真正走进孩子的内心，了解、理解和认同孩子；孩子也会因此反感父母的话，不理不睬。

亲子之间双向的、以相互尊重为前提的沟通，是打开孩子心扉的捷径，让他们有话愿意对父母讲。否则，如果家长总是把自己的意愿强加给孩子，其结果只能是孩子一次次放弃与父母的交流。

共同话题从哪儿来

中学生的学习压力比较大，即便是一些学霸，回到家也不大愿意说学习，甚至抵触爸妈跟他们说功课、说考试，问分数、问排名，唯恐躲之不及。但如果父母换一个思路换一种方式关心孩子，他也会换一副面孔。

站在孩子的角度

无论聊什么话题，父母都尽量站在孩子的角度想问题、做事情。多数家长担心孩子玩游戏上瘾，严格控制、限制上网时间，不少家长谈游戏色变，家庭气氛很快陷入僵局。然而，在互联网飞速发展的今天，不玩游戏的孩子少之又少，电游也成为青少年之间交流的一个重要内容，亦是孩子融入群体的一个“指标”——如果他对流行于青少年中的热门游戏一无所知，与同学、与同龄人对话的内容就会缺失一部分，他很可能因此被边缘化。

在亲子关系中，父母也要转变观念，了解新媒体、关注新事物，与时俱进，学习一些流行的网络语言，跟上孩子的表达节奏；同时，换位思考，以同理心感悟孩子的心理需求、回应孩子的言谈话语。

当孩子诉说他在学校和同学发生的不愉快，家长需要先设身处地站在孩子的角度体会一下他的伤心、郁闷、生气或者愤怒的情绪，倾听、认可他的感受，安慰他，一起分析如何解决两人之间的小摩擦。让孩子觉得自己是被理解、被尊重的，父母的话能给自己减压或是对自己有帮助的。总之，父母的这番表达，表明他们的思路和孩子的在同一个频道上的，不是两股道上跑的车，孩子才能有交流的欲望。

接纳孩子的兴趣

喜欢喜欢篮球、足球、滑雪或者拼乐高玩具的孩子，如果有了爸爸这个“队友”，他肯定不会拒绝；爱听音乐、唱歌、刷偶像剧的孩子，看到爸爸妈妈也和自己一起听碟、听歌、追剧，想必也乐于分享自己的感受。细心观察孩子课业之余喜欢做什么，接纳、尊重孩子的爱好，抽时间体验一把他感兴趣的这些事，即便是自己不擅长的，诸如挑战一把吃鸡、荒野求生等游戏为什么那么吸引孩子。

父母与青春期的孩子能愉快对话，离不开他们感兴趣的内容。可以由孩子主导话题，大人跟着孩子的兴奋点走，即便是大人不感兴趣的话题，也不给孩子泼冷水，避免说“这有什么好说的？”“除了这些无聊的内容，你能不能关心点有用的？”一类煞风景的话。你会发现，避开了学习内容，顺着孩子的心意，你们之间的交流就变得自然而然，可说的、能聊的其实并不少。

保持充电的热情

今天，很多孩子喜欢计算机、互联网、大数据等信息化知识与技术方面的内容，有的孩子从着迷于电子游戏，进而对电子游戏设计产生兴趣，也有的孩子对乐高生化战士玩具、对游戏主播的生存方式、对电子竞技为什么会有职业选手等等谙熟于心。如果孩子对此津津乐道，而家长在这方面的知识和技能相对匮乏，家长及时“补课”，适时拜孩子为师，才是正确的打开方式。这个时候，家长放下身段请教，孩子的成就感倍增，他们一定愿意发挥己之所长，弥补你的短板，浓郁的家庭学习氛围之下，何愁没有共同语言？

共读一本书、共看一部电影电视剧，也是拉近家长和孩子关系、增加对话内容的一条捷径。比如孩子读《小王子》《三体》《明朝那些事儿》，看《流浪地球》《小欢喜》，为了跟上孩子的节奏，大人也需要赶紧补课，和孩子聊聊其中的情节、各自喜欢的角色，讲讲其中的小段子，说说自己的感受……家长也可以把自己读的好书推荐给孩子，孩子有兴趣，读后一起分享阅读心得，反之，父母也不强求。共同欣赏一部作品，双方能比较容易地产生共鸣，找到共同的话题，打通与孩子交流的通道，各抒己见、求同存异。

孩子最开心的是感到自己被关注、被爱，而且是以他接受的方式。青春期孩子有时侯获得的信息比我们快、比我们多，想法也更丰富，他们并不缺少谈资。所以，比聊什么更重要的问题是怎么聊，如果家长抱着平和积极的心态，多肯定、认可孩子，激发其表达的欲望，了解他们的想法，引导他们从不同的角度思考，家长一定会走出亲子之间“无语”的尴尬境地。（陈若葵）