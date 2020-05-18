家庭琐事才是婚姻的真实面貌

说好了无论贫穷富有、健康疾病都一直走下去，可如果连精神负荷，连家务琐事都不愿意分担，那又如何共担风雨？

一项调查显示，62%的夫妻认为共同分担家务是婚姻和谐的重要因素。

家务不是简单的洗衣服、做饭这么简单，它更像是一扇窗户，折射出婚姻的真实面貌。

作家桌子说过一段话：有人问你，你在公司是干什么的？你说你什么都不干，那你如何体现你是这个企业中的一员？有人问你，你在家里都做什么家务？你说你什么都不干，那你又如何体现你是家庭中的一员？

只负责挣钱养家，不负责家庭内部事务，很容易活成“取款机式老公”。家庭没有了温度，也就很难长久幸福。

家庭的隐形精神负担

家务能有多少事，我们乍一想的话，不外乎就是买菜做饭，洗衣服收衣服，扫地拖地，喂孩子吃饭。

如果家务真的是这些“整块”的，分配均匀就行了，那就不会有这么多琐事折磨“围城”中的人了。

作家王安忆写过一篇文章《有了家，就有了家务》，记录的就是家务中的那点事。

起初她和先生约好，先生买菜、洗衣、洗碗，她烧饭。看起来先生有三项工作，她只有一项。可是实际上，先生每天只需要买个菜，洗个衣服，刷个碗，就可以被人们称为“好男人”。她看起来只是做饭，但是实际上铺床、扫地、擦灰、收叠衣服都是她的“不起眼”的工作。每一项琐事看起来都不需要耗费什么力气，可这些加起来却足以把一个人的精力分割成无数小份，让人筋疲力尽。

有的家庭里老公也许会说，需要我的时候你叫我啊，我“帮你”做。但是，家务的可怕与繁琐，就在于你必须主动分担，否则别人根本“叫不动”。

有一个词语叫精神负荷，就是人的潜意识里总要记着一些事情。

老公是可以洗衣服，那么我们的“精神负荷”就是要想着去晾衣服、收衣服、叠衣服、换季时候整理衣服。还有孩子的衣服小了该买了、老公的衬衣旧了该换了、孩子的数学成绩最近不太理想……哪怕是拿笤帚扫地时，也会顺路收拾凌乱的沙发，整理脏了的衣服。所以看起来只是扫了个地，实际上却承担着巨大的精神负荷。

隐形的精神负担，如果不是一个人主动去承担，全靠“家务经理”去指派，那只会激化两个人的矛盾。

分担与分享是家庭纽带

亲密关系的本质是分享，我们和另一个人分享自己的情感，分享自己的人生经历，也分享责任与义务。

只有妻子一个人承担精神负荷，会大大地打击她的成就感。因为回想起来一段时间做过的事情，她们可能什么都想不起来。明明为家庭付出了很多，却没有丝毫成就感。久而久之，内心也就形成了压抑和委屈。

婚姻中的一方，一直是委屈压抑的，另一个人又怎么可能真正地、长期的幸福快乐。

分担家务从某种程度说，是维系家庭幸福的纽带。它代表了一个人“看见”一个人的付出，也代表了一个人对另一个人的支撑力量。（妙黛）