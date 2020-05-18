热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

公共卫生应急体系怎么建？首都划出六重点

2020年05月18日09:08 来源：北京商报

　　5月17日，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市副市长卢彦发布并解读了《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》按照2022年、2025年、2035年三个节点进行部署，从改革完善疾病预防体系、强化公共卫生人才支撑等6个方面，提出加强首都公共卫生应急体系的内容。为提高可操作性，北京还制定了《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》。

　　目前，北京处于二级响应状态。卢彦强调，这时应该冷静下来，思考哪些好的状态应该继续坚持，哪些是要弥补的短板，哪些是要克服解决的问题，为迎接未来可能出现的问题提供坚实基础。“全国两会就要召开，在确保首都安全这件大事上要行动果断。疫情防控不仅仅是疾控医疗的事，需要将物资保障、科技支撑、社区防控和医疗救治的各个环节把控住。”

　　好的经验留下来

　　据了解，此次《意见》是对全市3个多月以来首都疫情防控工作的一次经验总结。通过对经验做法进行梳理，用《意见》的形式固化下来，形成长效机制。

　　该《意见》总结了防疫过程中，在体制机制、传染病预防控制、重症患者治疗、物资保障、科技支撑、群防群控等方面，形成好做法、好经验。例如，中医药作为此次应急救治的一大特色，确诊病例中，超九成患者使用了中医药，临床疗效观察，总有效率90%以上；“健康宝”“京心相助”等小程序为群众日常出行和复工复产带来很大便利等。

　　北京市人民政府副秘书长林向阳介绍道，《意见》的最大亮点是，其充分体现了首都特点。由于北京特殊性较强，主体多、境内外输入压力大，对政治、国际影响非常突出，对应急管理体系要求也非常高。鉴于此，在应急指挥体系中，特别强调完善央地军地协同、平战结合的传染病救治网络，构建分级、分层、分流的重大疫情救治机制，提高医疗救治能力，也体现出全市调度的整体性。

　　然而，卢彦也坦言，北京作为首都和超大型城市，与常态化疫情防控需求相比，北京疾控力量明显不足。例如，全市疾控人员配置尚且低于国家标准。截至目前，北京市每万名常住人口疾控力量配比是1.65，仍低于国家1.75的标准。“在疾病防控中对发热患者的筛查中，我们认识到，光靠大医院是不够的，还要靠一线的社区卫生中心。截至2019年底，全市还有31个街道乡镇没有卫生服务中心，现有的336个中14个没有实体机构，186个没有编制的床位，这些短板都要抓紧补齐。”

　　将培养高端疾控人才

　　“在公共卫生体系建设过程中，疾病的预防控制是关键而重要的组成部分。”北京市卫健委主任雷海潮说，在充实全市疾病预防控制机构数量方面，全市目前编制仍有一定余地。疫情期间，北京疾控中心640名工作人员中，有550人参与了新冠肺炎的疫情防控。目前疾病预防控制人员数量与特大都市需求量相比，仍需继续加强部署。

　　雷海潮介绍，北京将在未来三年内增强医防融合人才培养，培养600名公共卫生和临床医学方面掌握基本要领的专业人才。北京将加强人员的素养和能力，使其能在关键时刻的流行病学调查、密接人员管理、实验室诊断等方面发挥作用。下一步，按照首都各类人才的构成情况，发展培养一批高端疾控人才，强调流行病学、卫生信息学、全球卫生、检验检测人才能力的提升工作。

　　此外，当前北京核酸检测能力已得到大幅提升。经过两个月的努力，已有70所机构具备核酸检测能力，检测量是5.1万份。雷海潮说，“近期最高一天，检测量已达到2.8万-2.9万份”。

　　“未来三年还将着眼负压病房建设和负压急救车辆的增置。”卢彦说。据了解，在目前全市机构中，负压病房仅为290间，远低于上海、广东，为此要加强负压病房建设；而在疫情期，负压转运车从不足40辆迅速扩展到79辆，但应对大疫还需继续增加负压急救车数量。“北京要用三年左右时间把全市负压急救车提高到100辆左右。”

　　布局P3实验室

　　“全市核酸检测量提升的同时，实验室锁定新发传染病的能力仍需长期挖掘。”据雷海潮介绍，目前，北京尚没有一所P3实验室。对此，北京市科委主任许强表示，未来三年将继续加强补齐P3实验室短板，进而将检测能力提升到新的水平。

　　根据《意见》，将推进卫生健康行业业务网建设。统筹好疾控中心、医院、第三方检验机构力量，优化检测方法，提升核酸检测能力。优化生物安全领域科研力量布局，强化疫情防治科技储备，统筹协调各方科研力量，发挥中关村企业作用，加强核心技术攻关，抓紧诊断试剂、药物、疫苗和医疗装备研发。

　　对此，许强透露，目前北京已有3种新冠检测试剂通过审批，有5种新冠治疗药品通过审批。目前，5条技术路线8个团队在进行疫苗研发，其中有3个团队进入二期临床。

　　此前采访中，科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东表示，其公司研制的新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福已进入临床研究。疫苗目前已进入一期、二期临床试验阶段，从研究者反馈的阶段性数据看疫苗安全性良好。日前，团队已于《Science》杂志发表临床前研究结果。

　　许强说，下一步将继续深化大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术的应用，继续提高精准防疫水平。“其实在疫苗研发过程中，云计算、大数据都发挥了强大的支撑作用。”尹卫东表示，这些技术通过云上进行系列服务和工作，为不同实验室之间迅速传递数据，进而加快分析和研究方向确定的进程。

　　社区继续封闭式管理

　　“在首都的公共卫生工作中，社区防控发挥了关键作用，提供了重要支撑。”北京市委组织部副部长张革表示，北京社区防控包括1万个小区、3900个行政村，共有160万人参与社区防控。

　　据统计，累计共有365万返京人员进行了居家和集中观察。这个过程中，社区防控体系和卫生工作人员做了大量的工作，有效做好了社区健康监测，全力开展患者救治。

　　作为首都，社区的防控面临的任务依然繁重。张革介绍，要继续严格社区村的封闭式管理，用好“健康宝”小程序。继续聚焦重点地区重点人群，严格入境和中高风险地区返京人员的管控，完善应急处置的预案，妥善做好突发事件的应急处置，最大限度降低各类风险，确保社区村万无一失。

　　昌平区天通苑街道某社区工作人员也告诉北京商报记者，目前尚未接到可以开放社区的通知。“出入证、健康宝都还是要查的，包括最近有出境史和中高风险地区返京的都会继续健康监测。因为像有些地区最近也有些反弹，防控压力还是存在的。当然同时我们也会考虑方便居民的日常生活，像‘五一’之后快递、外卖都凭健康码可以进小区了。”

　　“全国两会将于下周在北京召开。服务保障好全国两会是当前的一项重要政治任务。”卢彦透露，市里已制定服务保障方案，做好两会期间疫情防控工作，完善应急处置预案，把防控措施落实到位，最大限度降低各类风险，为全国两会胜利召开创造好的条件和氛围。（记者 陶凤 王晨婷 刘瀚琳）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn