公共卫生应急体系怎么建？首都划出六重点

5月17日，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市副市长卢彦发布并解读了《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》按照2022年、2025年、2035年三个节点进行部署，从改革完善疾病预防体系、强化公共卫生人才支撑等6个方面，提出加强首都公共卫生应急体系的内容。为提高可操作性，北京还制定了《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》。

目前，北京处于二级响应状态。卢彦强调，这时应该冷静下来，思考哪些好的状态应该继续坚持，哪些是要弥补的短板，哪些是要克服解决的问题，为迎接未来可能出现的问题提供坚实基础。“全国两会就要召开，在确保首都安全这件大事上要行动果断。疫情防控不仅仅是疾控医疗的事，需要将物资保障、科技支撑、社区防控和医疗救治的各个环节把控住。”

好的经验留下来

据了解，此次《意见》是对全市3个多月以来首都疫情防控工作的一次经验总结。通过对经验做法进行梳理，用《意见》的形式固化下来，形成长效机制。

该《意见》总结了防疫过程中，在体制机制、传染病预防控制、重症患者治疗、物资保障、科技支撑、群防群控等方面，形成好做法、好经验。例如，中医药作为此次应急救治的一大特色，确诊病例中，超九成患者使用了中医药，临床疗效观察，总有效率90%以上；“健康宝”“京心相助”等小程序为群众日常出行和复工复产带来很大便利等。

北京市人民政府副秘书长林向阳介绍道，《意见》的最大亮点是，其充分体现了首都特点。由于北京特殊性较强，主体多、境内外输入压力大，对政治、国际影响非常突出，对应急管理体系要求也非常高。鉴于此，在应急指挥体系中，特别强调完善央地军地协同、平战结合的传染病救治网络，构建分级、分层、分流的重大疫情救治机制，提高医疗救治能力，也体现出全市调度的整体性。

然而，卢彦也坦言，北京作为首都和超大型城市，与常态化疫情防控需求相比，北京疾控力量明显不足。例如，全市疾控人员配置尚且低于国家标准。截至目前，北京市每万名常住人口疾控力量配比是1.65，仍低于国家1.75的标准。“在疾病防控中对发热患者的筛查中，我们认识到，光靠大医院是不够的，还要靠一线的社区卫生中心。截至2019年底，全市还有31个街道乡镇没有卫生服务中心，现有的336个中14个没有实体机构，186个没有编制的床位，这些短板都要抓紧补齐。”

将培养高端疾控人才

“在公共卫生体系建设过程中，疾病的预防控制是关键而重要的组成部分。”北京市卫健委主任雷海潮说，在充实全市疾病预防控制机构数量方面，全市目前编制仍有一定余地。疫情期间，北京疾控中心640名工作人员中，有550人参与了新冠肺炎的疫情防控。目前疾病预防控制人员数量与特大都市需求量相比，仍需继续加强部署。

雷海潮介绍，北京将在未来三年内增强医防融合人才培养，培养600名公共卫生和临床医学方面掌握基本要领的专业人才。北京将加强人员的素养和能力，使其能在关键时刻的流行病学调查、密接人员管理、实验室诊断等方面发挥作用。下一步，按照首都各类人才的构成情况，发展培养一批高端疾控人才，强调流行病学、卫生信息学、全球卫生、检验检测人才能力的提升工作。

此外，当前北京核酸检测能力已得到大幅提升。经过两个月的努力，已有70所机构具备核酸检测能力，检测量是5.1万份。雷海潮说，“近期最高一天，检测量已达到2.8万-2.9万份”。

“未来三年还将着眼负压病房建设和负压急救车辆的增置。”卢彦说。据了解，在目前全市机构中，负压病房仅为290间，远低于上海、广东，为此要加强负压病房建设；而在疫情期，负压转运车从不足40辆迅速扩展到79辆，但应对大疫还需继续增加负压急救车数量。“北京要用三年左右时间把全市负压急救车提高到100辆左右。”

布局P3实验室

“全市核酸检测量提升的同时，实验室锁定新发传染病的能力仍需长期挖掘。”据雷海潮介绍，目前，北京尚没有一所P3实验室。对此，北京市科委主任许强表示，未来三年将继续加强补齐P3实验室短板，进而将检测能力提升到新的水平。

根据《意见》，将推进卫生健康行业业务网建设。统筹好疾控中心、医院、第三方检验机构力量，优化检测方法，提升核酸检测能力。优化生物安全领域科研力量布局，强化疫情防治科技储备，统筹协调各方科研力量，发挥中关村企业作用，加强核心技术攻关，抓紧诊断试剂、药物、疫苗和医疗装备研发。

对此，许强透露，目前北京已有3种新冠检测试剂通过审批，有5种新冠治疗药品通过审批。目前，5条技术路线8个团队在进行疫苗研发，其中有3个团队进入二期临床。

此前采访中，科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东表示，其公司研制的新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福已进入临床研究。疫苗目前已进入一期、二期临床试验阶段，从研究者反馈的阶段性数据看疫苗安全性良好。日前，团队已于《Science》杂志发表临床前研究结果。

许强说，下一步将继续深化大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术的应用，继续提高精准防疫水平。“其实在疫苗研发过程中，云计算、大数据都发挥了强大的支撑作用。”尹卫东表示，这些技术通过云上进行系列服务和工作，为不同实验室之间迅速传递数据，进而加快分析和研究方向确定的进程。

社区继续封闭式管理

“在首都的公共卫生工作中，社区防控发挥了关键作用，提供了重要支撑。”北京市委组织部副部长张革表示，北京社区防控包括1万个小区、3900个行政村，共有160万人参与社区防控。

据统计，累计共有365万返京人员进行了居家和集中观察。这个过程中，社区防控体系和卫生工作人员做了大量的工作，有效做好了社区健康监测，全力开展患者救治。

作为首都，社区的防控面临的任务依然繁重。张革介绍，要继续严格社区村的封闭式管理，用好“健康宝”小程序。继续聚焦重点地区重点人群，严格入境和中高风险地区返京人员的管控，完善应急处置的预案，妥善做好突发事件的应急处置，最大限度降低各类风险，确保社区村万无一失。

昌平区天通苑街道某社区工作人员也告诉北京商报记者，目前尚未接到可以开放社区的通知。“出入证、健康宝都还是要查的，包括最近有出境史和中高风险地区返京的都会继续健康监测。因为像有些地区最近也有些反弹，防控压力还是存在的。当然同时我们也会考虑方便居民的日常生活，像‘五一’之后快递、外卖都凭健康码可以进小区了。”

“全国两会将于下周在北京召开。服务保障好全国两会是当前的一项重要政治任务。”卢彦透露，市里已制定服务保障方案，做好两会期间疫情防控工作，完善应急处置预案，把防控措施落实到位，最大限度降低各类风险，为全国两会胜利召开创造好的条件和氛围。（记者 陶凤 王晨婷 刘瀚琳）