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传承文明的努力，都值得尊重

陈圆圆

2020年05月18日08:30 来源：人民网－人民日报

无论名气大小、等级高低、藏品多寡，博物馆对于人类文明的传承、接续以及启思都是平等的，都值得尊重

不同肤色、不同性别、不同年龄的人们紧密连接、携手守望，筑起一道缤纷的墙——今年国际博物馆日的宣传海报，清晰勾勒出“致力于平等的博物馆”的主题：任何博物馆都应该以多元的视野、包容的心态、平等的理念来做好服务，满足不同观众的需求，绘就平等和谐、美美与共的人文画卷。

近年来，我国文博事业快速发展，越来越多的人把参观博物馆当成了一种生活方式。无论是“千里江山图”特展外浩浩荡荡排起的长龙，还是故宫太和殿前摩肩接踵的游客；无论是活跃在荧屏上的文博类综艺，还是博物馆开放线上直播收获万千“云游客”……这些火热场景，反映着人们对高品质展览的渴望。

博物馆建设不要“千馆一面”，不要追求形式上的大而全，展出的内容要突出特色。作为我国博物馆矩阵的重要组成部分，大量基层、特色博物馆的探索值得重视。博物馆是城市的文化面孔，一座城市有综合性的大型馆，还有按不同地域、专业区域分类的中小型馆，以及流动式、快闪式的微型馆。作为全国各类博物馆的最基层单位，这些市县级、高校以及民营博物馆有着不同的发展路径。它们聚焦小而美、微而精的探索，积极创新展陈设计的跨界、公众主题活动的多元等，成为公共文化服务的有力补充，形成博物馆生态中一道独特的风景。

有的博物馆延伸独具地方特色的环境资源与文化底蕴，给观众个性化的观展体验。比如，踏入有着“水下碑林”之称的重庆白鹤梁水下博物馆，穿过一条88米的“时空隧道”走到40米深的长江水下，能透过玻璃舷窗欣赏，甚至亲自触摸白鹤梁题刻。去看看杭州的中国伞博物馆，能在参观伞文化、伞历史、制伞工艺技术以及伞艺术的过程中，体验戴望舒笔下“撑着油纸伞”的浪漫。

有的博物馆则呈现“去博物馆化”的现象。在国外，一些博物馆会与大型商区合作，定期开设“快闪”展览，包含自然科普、童话故事等多种主题，尤其受到孩子们的欢迎。还有的博物馆则在馆内附设音乐厅、文创商店、咖啡厅等，展现出综合服务中心的新面貌。在国内，博物馆的职能也在拓展，比如广东省博物馆打造的“无边界博物馆”、北京海淀建在中关村图书大厦中的科学博物馆，都将内部场馆对公众开放，突破原有的束缚，让博物馆成为没有门槛、没有界限的知识空间。

越来越多的博物馆在提供服务的同时，体现着人文关怀。南京博物院设立“博爱馆”、湖南省博物馆设计“无障碍路线”等，让由于年龄、身体障碍、文化差异等原因形成的特殊群体，也能顺利走进博物馆，享受高效便利的服务。

漫漫历史长河以藏品为载体，浓缩一方。斗转星移，无数藏品在这里苏醒，不同群体在这里相遇。无论名气大小、等级高低、藏品多寡，博物馆对于人类文明的传承、接续以及启思都是平等的。每一份努力，都值得尊重。

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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