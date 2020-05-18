健康生活，需要你我行动

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树立大卫生、大健康的观念，推动全民健身和全民健康深度融合。要通过健康教育，帮助人们树立健康观念，掌握健康知识和技能，自觉采取有益于健康的行动。

最近，北京市民刘女士发现，全家人的生活习惯在悄然变化：年逾七旬的父母，从不愿意戴口罩到当选社区宣传员；一下班就不爱动的丈夫，每天在微信锻炼群里“打卡”；儿子也懂得了勤洗手。“希望这些好的生活习惯能保持下去。”刘女士说。

一场突如其来的疫情，让很多人深刻意识到健康的重要性。世界卫生组织研究发现，在影响健康的遗传、医疗、环境等诸多因素中，人的行为和生活方式因素占到60%。树立大卫生、大健康的观念，推动全民健身和全民健康深度融合，是建设健康中国的重要方面。通过信息传播，帮助人们树立健康观念，掌握健康知识和技能，自觉采取有益于健康的行动，正是健康教育的价值所在。

在健康促进方面，要重视发挥社区的作用

高凤娟是北京市西城区德胜社区卫生服务中心全科医学副主任医师，她所在的辖区包括21个居委会、12万居民。疫情防控期间，辖区21支全科医生团队与居委会建立了“点对点”联系，告知群众科学防疫知识和发热患者的就诊流程，及时推送疫情防护、居家饮食运动、情绪调整等信息。

高凤娟负责的居民约有2000人，其中80%是老年人和慢性病患者，“预防是最好的治疗，如何在日常引导居民科学健身、将防治疾病关口前移等方面，还有很多亟待完善之处。”

在健康促进方面，尤其要重视发挥社区的作用。从2014年起开展的全国健康促进县（区）试点建设中，很多地方纷纷创建健康社区（村）和健康家庭。“家庭和社区相当于社会健康的第一道防线。”中国健康教育中心副主任吴敬说，社区健康教育要精准到每个人的健康如何去倡导或干预，“比如将老年人打太极拳与进行心脑血管疾病干预相结合，用最适合的服务去改变他们的生活方式，把健康变成全社区的共同追求。”

“需要进一步强化社区的功能，加大人员编制、体育医疗设施向基层下沉，以社区民众‘少生病、晚生病、更健康’为目标，以全民健身为先导，提供集运动、营养、心理、健康干预于一体的社区健康联合体。”首都体育学院原校长钟秉枢建议，探索建立社区体育健康等社团组织，加强社区与家庭之间日常性健康联动。

加大学校健康教育力度，将健康教育纳入国民教育体系

随着疫情防控形势好转，各地有序复学复课，青少年的身体健康牵动着亿万家庭。《“健康中国2030”规划纲要》提出，要加大学校健康教育力度，将健康教育纳入国民教育体系，把健康教育作为所有教育阶段素质教育的重要内容，以中小学为重点，建立学校健康教育推进机制。

中国教育科学研究院国际交流处处长王燕表示，健康教育要建立比较完善的体系，根据不同年级的学生制定不同的健康教育课程，同时明确学校管理人员、教师与家长在健康教育中的具体职责。现阶段，各地学校健康教育开展得并不平衡。国家课程标准设置了成体系的健康教育内容，但落实还有较大提升空间。一些学校或开设课时不足，或缺乏稳定师资队伍，或把健康教育窄化成单一体育课，没有融入日常教学和学校活动中。这就导致学生难以形成正确的健康观和运动观，缺乏预防疾病、应对健康风险的能力。

在华东师范大学体育与健康学院院长季浏看来，这需要国家层面进一步加强顶层设计和规划标准，加大健康教育师资培养力度等配套措施也要跟上。“要加强校长的健康教育意识和知识的培训，在态度和行动上引起学校的普遍重视。”

“健康教育不应只体现在一门课上，而要围绕如何促进学生养成健康生活方式来构建。”钟秉枢举例说，体育课教学应该加入预防损伤、消除疲劳等知识，通过运动实践，逐步塑造学生健康习惯。

促进学校健康教育是一项系统工程，教育部门、体育部门、卫生部门以及专业机构、社会组织都应参与。“比如，相关领域的专家多编制科普类读物，与学校健康教育有机结合，学生就能获取更多可靠、易懂的健康知识技能。”钟秉枢说。

人们健康意识有了较大提升，但还需科学指导

国家体育总局体育科学研究所研究员张漓表示，人们越来越意识到科学提升体质、改变生活陋习的意义，但由于网上传播的健康知识和健身技能良莠不齐，人们自身储备又不足，容易陷入误区。

张漓建议，尽早推出面向全社会的卫生与健康慕课，由医学、公共卫生、体育、营养等领域的专家学者对内容进行规范，将生命教育、疾病预防、锻炼意识、饮食卫生习惯等知识划分体系，设计出包含不同年龄段特点的国民必修课。

从被动医疗转为主动健康，既需要唤醒民众的健康意识，更要进行科学有效的干预。北京体育大学原副校长胡杨坦言，当前大多数国民体质监测站位于大型体育场馆内，使用率不高。“如果能将体质测试仪器安置在社区医院或健身中心，人们在便捷使用后及时得到配套的个性化指导方案，才能充分调动大家的积极性，时刻保持对个人健康的关切。”

上海体育学院运动康复学博士生导师王雪强表示，体医融合的复合型人才在国内非常紧缺，完善人才培养体系、加强从业人员职业认定、建立针对不同人群的运动处方库等举措要综合推进。

专家给出一个比较理想的模式是：在社区医院或健身中心建立运动医学诊所，医务工作者和运动科学专家汇集到一起，体检中心发现问题，医疗中心出具运动处方，健身中心进行实际锻炼，“三位一体”为居民在家门口做好健康服务。

医疗服务体系要发挥好对患者进行健康教育的应有作用，“重医疗、轻预防”的观念也亟待改变。“首先需要公共卫生的专业化、普及化。就像戴口罩、勤洗手、多锻炼，大家如果都能做到位，预防搞得好，社会健康就会有保障。”内蒙古医科大学公共卫生学院教授宿庄说。

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 19 版）