正值泰国榴莲等水果的收获季节，来自中国的大量订单让泰国果农喜上眉梢。泰国商业部数据显示，今年第一季度，发往中国的新鲜榴莲和冷冻榴莲占出口总额的66.94%。泰国新鲜水果贸易商和出口商协会主席派苯表示，中国市场需求旺盛，预计今年泰国水果出口总额将同比增长10%。

距离泰国首都曼谷东南200多公里的尖竹汶府是泰国著名的水果之乡，龙眼是当地盛产的水果之一。这里的龙眼肉质好、水分足，几乎全部出口中国。日前，记者来到尖竹汶府龙眼主产区赛道县的中国金果源进出口（泰国）有限公司（简称金果源）。每天傍晚，果农把采摘的水果送到金果源，经过筛选、包装后，再由集装箱货车运往廉差邦港口。

金果源主要经营生鲜龙眼出口，现已发展成泰国东部最大的龙眼生产基地，每年约有8万—10万吨龙眼销往中国、新加坡等地。

每年采摘季，公司需要3000—4000名工人，多以外籍劳工为主，而这类人群是泰国政府在疫情期间重点监控对象。为此，公司在2月初成立疫情防控小组，对所有进厂员工进行体温监测，并要求戴口罩、采取消毒措施等。“员工集中就餐改为分餐制。此外，我们主动为客户提供上门服务，结算货款、签订合同，尽量降低外来人员进入工厂的几率。”公司生产部经理饶志刚说。

来自柬埔寨的员工班通和一些同伴在疫情发生后选择留下来继续工作：“我们相信公司一定会做得很好。事实证明，我们的选择是对的：没有一个员工感染，几个月来公司照常给我们发工资和奖金。疫情期间不少工厂停工、工人失业，我能有一份稳定的工作和收入，我的家人都特别高兴。”

猜叻是尖竹汶府一家龙眼园的老板，拥有800棵龙眼树，年产量40—50吨。突如其来的疫情让有的公司倒闭，一些果园把采摘的龙眼扔掉。他也一度担心自家果园的销售，“没想到，中国公司不仅帮助我们采摘，而且价格也按签订的合同来，这帮我和其他果农渡过了难关”。

尖竹汶府巴侬榴莲园果农威谦说，今年尖竹汶府的大部分榴莲都已被中国采购商预订。“中国采购商采购数量多，果农、收购商、出口商都挣到了钱。”

据悉，为使泰国水果更便捷地进入中国市场，中国出台了不少便利政策。近日，中国广西新增凭祥铁路口岸、东兴口岸作为泰国水果经第三国输华入境口岸，加上原有的友谊关口岸，共有3个口岸可开展泰国水果经第三国输华贸易。

泰国农业部副部长塔玛纳告诉本报记者，疫情给泰国经济造成严重冲击，“在这个困难时刻，中国企业与泰国果农不离不弃、共渡难关，这是难能可贵的友谊”。

（本报曼谷5月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 03 版）