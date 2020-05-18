凝聚应对挑战的制度力量

习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十三次会议上强调，发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革，健全各方面制度，完善治理体系，促进制度建设和治理效能更好转化融合，善于运用制度优势应对风险挑战冲击。

这次新冠肺炎疫情，是对我国治理体系和治理能力的一次大考。当前，我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，生产生活秩序加快恢复。取得这样的战疫成果，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，充分体现了中国特色社会主义制度“坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事”的显著优势。

“经国序民，正其制度。”制度是国家发展的重要保障和有力支撑。从自力更生研制成功“两弹一星”到神舟飞天、嫦娥奔月、蛟龙入海，从战洪水、斗风雪到防非典、抗地震，无论是取得举世瞩目的发展成就，还是战胜前进路上的风险挑战，依靠的正是中国特色社会主义的制度优势。在抗击新冠肺炎疫情中，用极短时间建成火神山医院、雷神山医院，4.2万余名医务人员驰援湖北，19个省区市对口帮扶湖北除武汉以外的16个市州……可以说，这一从实践中生长出来的制度优势，正在实践中把制度优势转化为治理效能。

当前全国疫情防控形势总体是好的，同时境外疫情形势严峻复杂，国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，不仅要绷紧疫情防控这根弦，而且要增强忧患意识、坚持不懈防范可能出现的风险挑战。因此，要深化对改革规律的认识，根据时与势的变化不断完善，在解决实际问题中不断深化，使改革更加符合实际、符合经济社会发展新要求、符合人民群众新期待，为应对风险挑战冲击提供有力保障。习近平总书记指出，“中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障，是具有鲜明中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力的先进制度”。从实际出发，坚持和完善现有制度，及时制定一些新的制度，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟更加定型，就能让化解风险更加有力、社会发展更有质量、国家治理更有水平。

“备豫不虞，为国常道”。运用制度优势应对风险挑战冲击，着力提高防范化解重大风险的能力，必须要坚持底线思维。我们在面对波诡云谲的国际形势、艰巨繁重的发展任务、突如其来的自然灾害时，既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。应该看到，越是取得成绩的时候，越是要有如履薄冰的谨慎，越是要有居安思危的忧患。只有牢固树立底线思维，从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，才能从容应对挑战、赢得战略主动，争取最好的结果。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。只要坚定信心、迎难而上，蹄疾步稳地推进全面深化改革，一个一个地克服困难、一个一个地解决问题，就一定能为决战决胜全面小康厚植制度优势、凝聚制度力量。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 05 版）