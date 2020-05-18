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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

张宝龙：后疫情时代 民宿酒店业追求标准化与个性化融合

2020年05月18日08:27 来源：人民网-人民健康网

旅悦集团副总裁张宝龙

人民网北京5月18日电 17日，旅悦集团副总裁张宝龙做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注健康行业生活方式 智赢空间产业未来”主题论坛上，张宝龙提出，后疫情时代，消费者将更关注卫生安全，基于此，民宿酒店业会向连锁品牌化发展，追求标准化与个性化的融合。

论坛上，张宝龙介绍说，春节本是传统旅游的旺季，但在遇到公共卫生危机的情况下，很多人会选择终止自己旅游出行的计划，对民宿行业造成了不小的影响。旅悦集团旗下的花筑品牌重点就在做民宿项目，此次也受到了正面冲击。“今年春节，我们在整个丽江市场原本预订满房的情况下，一夜之间清零。”

此次疫情也带来了整个民宿行业的变革。张宝龙谈到，以消费人群旅游出行的动机为例，过去消费者更注重“打卡”某个旅游景点，可以说是为了出游而出游；但在疫情影响下，他们开始转向亲近自然感受山水的过程。

“此外，消费者开始关注安全，特别是卫生安全。”张宝龙分析说，这必然会引导民宿主去做传统连锁酒店主导的品牌标准化内容，特别是卫生安全标准化。“比如‘一客一换’，这是最基础的，我们还会采购一些基础的医疗设备，部分智能化无接触产品也开始在民宿市场出现。”

在张宝龙看来，基于人们消费理念的变化，民宿业可以尝试从“房源”向“客源”销售转变，从原有的一房一价转向一客一价，体现在门店上就是不单单售卖酒店客房产品，而是结合民宿酒店周边资源，把养生、亲子、大健康等主题的文旅产品融入进去。

“目前民宿和精品度假酒店还处于混淆阶段，但未来必将会分化。往后更可能是那些小而美的单体民宿升级迭代，在满足住宿标准前提下，为消费者提供更丰富的以民宿为场景的消费体验环境，成为真正的度假空间。”张宝龙说，而民宿业目前要做的，就是解决“标准化”和“个性化”之间的冲突，探索更多的融合性。

(责编：许心怡、崔元苑)


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