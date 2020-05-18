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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

李宇鸿：技术引领 打造绿色居住空间

2020年05月18日08:24 来源：人民网-人民健康网

康慕思联合创始人、CEO李宇鸿

人民网北京5月18日电  17日，康慕思联合创始人、CEO李宇鸿做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注健康行业生活方式 智赢空间产业未来”主题论坛上，李宇鸿提出，借助计算机模拟等各种成型技术，通过智能化装配装修一揽子解决方案，打造绿色居住空间。

李宇鸿谈到，通过VR等技术，康慕思在最初的项目筹建阶段就会把最终想要的结果呈现出来。“这种建筑全生命周期信息化管理系统能解决很多问题，比如采光，通过计算机模拟，我们就能确定要用什么样的玻璃材质，透光率要达到多少，这在技术上都是可以提前解决的。”李宇鸿说道。

李宇鸿进一步指出，这种智能化装配方案还能实现更好的可控性。装配式所有东西都是工业化的，就像装配一个手机一样，前期就全部完成了设计。“以酒店的运维阶段为例，比如门锁坏了，由于每个部件都有独立编码，只需要拍照发送到工厂，就原样生产、换装。”

与此同时，智能化装配方案中采用以高分子材料为主的板材，主要是工厂化构建，施工现场基本不存在粉尘和污染，也听不到很刺耳的声音。“这在绿色、健康、节能和环保方面都很有优势。”李宇鸿说道。

在李宇鸿看来，这对解决装修行业工人短缺的这个痛点而言同样意义重大。装修脏、不健康等观念的存在，导致60后、70后慢慢退休之后，行业内的工人数量出现了短缺。“我们尝试在把装修工人变成产业工人，像工厂汽车生产线装配工人一样，干干净净的来，干干净净的走。既解决了现场的污染，也缓解了工人难找的问题。”

(责编：许心怡、崔元苑)


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