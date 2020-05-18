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疫情短期内难结束，海外留学生暑假要回国吗？

2020年05月18日07:44 来源：科技日报

　　吴尊友是中国疾病预防控制中心流行病首席专家，也是一位海外留学生家长。5月16日晚，在教育部留学服务中心举办的“平安留学伴你行——抗疫同心 守望相助”活动中，这位专家型家长坦言，父母无需对海外的孩子过度担心。只要他们做好相关防护，就没有大的问题。“和孩子定期沟通，了解下情况就好了。”

　　这场于北京时间夜间展开的云端讲座，请来国内相关机构负责人和相关领域权威专家发声，试图解答留学人员和有意向出国人员的疑问，缓解他们的焦虑。

　　暑期回国，仍需三思

　　摆在眼前的问题是，马上就要放暑假了，学生要回国吗？

　　这是一个热门问题。中国驻美国大使馆教育处公使衔参赞杨新育说，过去一段时间，使馆也接到很多关于暑假安排的问询。

　　她表示，如果在美留学生有意向暑假回国，还需考虑几个因素。首先，是安全。美国最近的疫情依然严重，旅行仍有较大风险。其次，受疫情影响，中美之间现存航线比疫情之前大为减少，实际运力离满足需求仍有较大距离。而且，美国如今拒绝在抵达美国前14天曾到过中国（香港及澳门地区不在此限）的外国人士进入美国领土。“如果学生还要回美国继续学业，到下学期开学时，若这一限制没有解除，返回美国也会比较麻烦。”

　　吴尊友坦言，疫情的全球总体形势还不容乐观。虽然没人能够回答疫情究竟何时可以结束，但从现在的情况来看，新冠肺炎很有可能像流感一样，与人类长期共存。“我们要做好充分准备，和新冠肺炎做长期斗争。”如果留学生离在海外完成学业还有一段时间，“不主张你回国”，因为一旦回来，返校就成了一大不确定因素。

　　不过，即使即将结束学习，大批留学生也难以顺利回国。“签证到期”是个非常现实的问题。杨新育建议，如果遇到此类情况，留学人员首先要跟学校国际学生办公室联系，寻求他们的帮助；美国国务院移民局也在官方网站上开辟了应对疫情的栏目，列出了相关信息，留学生可以多关注和了解。

　　申请出国，认真备考，多刷网站

　　国外的学生在考虑回不回，国内的学生在思考怎么出。

　　受疫情影响，5月，大陆地区雅思、托福和GRE等语言考试全部确认取消。但申请大多数欧美学校时，语言考试成绩都是硬指标。

　　英国文化教育协会中国区主任、英国大使馆文化教育公使包迈岫给考生们吃了颗定心丸：他们希望尽快在中国恢复雅思考试。

　　在考试恢复之前，他们能做的，是尽可能为考生提供备考服务，让考生在复考的第一时间考出好成绩。美国教育考试服务中心中国区总经理王梦妍也表示，他们同样准备了丰富的线上托福和GRE学习资源供大家备考。“请大家放心，我们也与教育部考试中心密切沟通，在复考后会增加考试日期和考位，满足大家的需求。”

　　至于学校是否会延后语言成绩提交日期，对国际学生的招收政策是否有所变化，多位专家都建议，学生要密切关注学校官方网站，或者发邮件问询学校招生办公室。

　　现在，国外高校也和中国此前一样，上起了网课。教育部留学服务中心主任程家财指出，根据2018年1月出台的国（境）外学历学位认证评估办法，跨境远程国（境）外学历学位证书和高等教育文凭不在认证范围之内。不过在疫情期间，部分高校实施网上教学，学生上网学习，这种情况下，学历学位认证不受影响。（本报记者 张盖伦）

(责编：许晓华、李轶群)


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