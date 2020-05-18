宋鑫委员： 医废危废处理设施需更多布局

两会召开在即。作为节能环保产业“国家队”掌门人，全国政协委员、中国节能环保集团（以下简称中国节能）董事长宋鑫在京接受记者采访时表示，突发的新冠肺炎疫情已经对我国和世界经济、产业发展产生了较大影响。但客观辩证地看，正如习近平总书记指出的那样，疫情对产业发展既是挑战也是机遇。疫情危中有机，对节能环保而言，又带来了新的机遇。他强调，疫情尤其突显了医废危废处理在公共卫生应急机制中不可或缺的重要作用，而医废危废处理能力作为卫生领域的基础设施短板，急需更多布局。

宋鑫介绍，新冠肺炎疫情暴发后，中国节能充分发挥医疗废弃物、危险废弃物处理等专业优势，用最高标准、最严要求妥善处置各类污染物，全流程排查风险，坚决杜绝病毒“二次污染”。中国节能生态环境科技有限公司坚决把好医疗废弃物处置最后关口，下属7家医疗废弃物处理企业共计500余人第一时间投入战“疫”，全力配合地方政府和疫情重点地区做好医疗废弃物的安全处置工作。如大家所知的武汉火神山、雷神山医院，其中火神山医院的医疗废物处理都是由中国节能在武汉建设的医疗废弃物处置中心处置的。今年以来，中国节能下属企业已处理医废和危废1.3万余吨，其中，处置涉新冠病毒医废超过3100吨，处理固体废弃物390余万吨，累计提供清洁原水自来水1.4亿吨，处理工业废水和生活污水2.5亿吨，为各地打赢疫情防控阻击战、稳定生产生活秩序提供了有力保障。

他举例说，在抗疫最艰难时刻，为保障武汉市每日剧增的医疗垃圾得到及时有效的收运和处置，中国节能按照国务院国资委、生态环境部的部署和武汉市政府疫情防控工作需要，紧急调度生态工作团队驰援武汉。2月4日，接到紧急援建武汉医疗废弃物处置中心的任务后，中国节能生态总经理类鸣带队星夜兼程从北京奔赴现场，同时，中国节能生态从全国各地征调40多人驰援武汉。建设期间，团队连续作战，10小时内完成建设方案，3天内完成4大类工程设计图，8天内完成主设备吊装和管线敷设，3条生产线提前31小时实现达产，仅用14天就完成了平时需要半年左右才能完成的武汉医疗废弃物处置中心建设任务，并负责建成后的运行维护，极大地缓解了武汉市医疗废弃物超负荷处置压力，创造了新时代医疗废弃物处置项目建设的“节能速度”。

宋鑫强调，这一案例同时也说明，在医疗卫生等领域，我们还有很多基础设施建设需要完善。目前，国家多个部委已经下发文件，地市级以上城市，都要部署医废危废处理中心。中国节能当前和今后一段时间的重点任务，就是配合国家和地方政府加快补齐基础设施和公共服务短板，及时分析疫情后用户需求变化，在危废医废处理，垃圾、污水处置等领域主动作为、寻求突破，以高质量的专业服务和创新驱动引领行业健康发展。

（本报记者 瞿 剑）