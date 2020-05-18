一项国际合作研究表明：女性30多岁时更易怀双胞胎

据物理学家组织网近日报道，澳大利亚、英国和美国研究人员携手开展的一项国际合作新研究表明，作为对抗胚胎活力下降的进化反应的结果，女性在30多岁时更有可能怀上异卵双胞胎。

女性在生殖生命中期更有可能怀上双胞胎，但背后的原因一直是个未解之谜。现在，研究人员在《自然·生态与进化》期刊，解释了这一现象背后的进化史。

西澳大利亚大学生物科学学院副教授约瑟夫·汤姆金斯说：“双排卵——即在一个月经周期排出两颗卵子的频率不断进化，以维持女性的生育能力。我们的最新研究表明，作为对与年龄相关胚胎活力下降的进化反应，随着女性年龄的增长，排放两个卵子的可能性也在增加。”

过去几十年，由于辅助妊娠技术的提高、营养的改善以及生育年龄推迟，在许多国家，异卵双胞胎的频率都有所增加。

为解释双胞胎出生率随母亲年龄增长如何上升和下降，汤姆金斯和同事罗伯特·布莱克与美国迪堡大学及英国伦敦卫生与热带医学院的研究人员合作，使用数学方法进行建模。他们发现，大多数女性可能会在生殖生命接近尾声的每个周期排放出两个卵子，但只有一小部分受孕并诞下双胞胎。

汤姆金斯表示：“我们开展的这项研究证明，在祖先群体中，进化倾向于选择两个卵子被排放、但只有一个孩子出生，这表明，异卵双胞胎是生育选择的副产品，而非增加生育人口的一种方式。”

研究人员称，随着越来越多女性推迟生育年龄，异卵双胞胎的比例也在增加，这项研究对进化如何影响现代生命提供了重要的见解。（记者刘霞）