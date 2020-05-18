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疫情下两会采访 5G装备将派上大用场

2020年05月18日07:38 来源：科技日报

两会开幕在即，这场疫情期间的特殊两会，对上会记者来说也是充满变数。由于现场记者名额大幅缩减，更多记者将通过线上方式“云跑会”。

进不了会场如何“实地采访”？5G能帮什么忙？5月16日，科技日报记者来到刚刚开门迎客的联通东单演示厅，其中展示的5G设备都可以成为两会记者的得力助手。

4K背包、AR眼镜 集结5G+最热应用

像普通双肩包一样大小的5G+4K背包，听名字就来头不小。记者只要背上它，将它与肩上的摄像机连接，拍摄的视频数据就可以通过线缆传到背包里。背包内置了4K编码器和5G模组，后台还有解码器，可以进行5G网络下4K级别直播视频的采集。

更重要的是，它重量不足1公斤，背上它，记者既能快步跑，又不耽误拍视频。小小一个背包，作用却抵得上一辆转播车，最适用于移动场景下的新闻采集。

据现场的北京联通产互中心工作人员郭敏娜介绍，5G+4K背包去年就已经投入使用，很受媒体工作者欢迎，但今年的背包有一大亮点：去年它需要搭配CPE（客户前置设备）进行5G信号接收，今年已经把5G模组集成在里面，免去了CPE的“拖累”，真正实现了“一包在手，高清视频我有”。

而记者现场体验的一款5G+AR采访眼镜，可谓实时采访辅助“神器”，尤其适合“脸盲”人士。

对于两会记者而言，大大小小的会场到处都是新闻人物，如何快速“识别抓取”，是个重头工作。佩戴上便携式5G+AR眼镜后，通过Type-C接口将它和手机连接，便可以实时锁定和识别会场采访对象。识别到人后，系统提前录入的人物姓名、职务甚至兴趣爱好等信息会实时展示在眼镜右上角的微型屏幕上，连记者提前录入的采访提纲都会立刻在关联的手机APP上展示，起到采访提示的作用。

5G+AR眼镜直接通过手机供电，如果眼前出现多个人物，它也可以同时识别。

此外，眼镜上集成的微型摄像机，支持实时录制和上传简短小视频，可以在手机端直接上传。而电脑端的后端管理平台，支持提取视频中的音频文本，并快速转为文字，满足记者的快速成稿需求。

随时随地接入5G网络 虚拟演播“以假乱真”

一个酷似普通充电宝的白盒子，是CPE的移动版——5G数据终端。它是今年两会的新鲜事物。

去年的两会新闻中心，20公分左右高的圆柱形CPE作为5G信号的无线终端接入设备，成为中心的“明星”。但CPE需要接入电源使用，一般局限在室内场景。而5G数据终端用USB接口充电，它的出现将让5G网络的接入更加便捷、不受空间限制。只要在5G网络覆盖的地方，使用者就可以通过它将自己的终端设备接入5G信号，随时随地享用5G网络。目前，5G数据终端还在持续更新换代中。

演示厅里最打眼的部分，是一块半墙大小的绿幕，对于无法前往一线的记者来说，它可以帮忙达成以假乱真的“现场直播”。

很多媒体平台有前线采访的需求，但在疫情期间，主播无法亲临现场播报，就可以通过绿幕方式将其视频数据采集下来，然后把基于绿幕的实时抠像和提前录入的所需固定背景相结合。呈现出的画面里，主播如同置身真实场景中。人物的大小角度都可以按需调整。

19日起，这里还将展示虚拟主播产品，它能够利用语音合成、语音识别、语义理解、图像处理、机器翻译等多项AI技术，实现新闻的自动播报，并支持文本到视频的自动输出。只需输入文字内容，就可以快速生成新闻播报画面，主播不用出镜，减少播报错误。

疫情影响下，今年两会安排作出一些调整，报道工作的不确定性也大增。但有各类5G智慧传媒产品的加持，加上媒体工作者的努力和巧思，相信今年两会报道的5G+、智能化也将比以往更特殊。

（本报记者 崔 爽）

(责编：许晓华、李轶群)


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