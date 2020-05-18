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近九成大学生被皮肤问题困扰

2020年05月18日07:27 来源：中国青年报

石素馨的皮肤过敏已经困扰了她好几年。高二时，她鼻子两侧的脸颊突然特别容易泛红，皮肤发烫、发痒、起皮，总想用手去挠。这个看起来芝麻大点的小问题，让她辗转四五家医院。

她身边常备含激素的药物，这让她惴惴不安。“激素类药物有副作用，虽然现在不明显，但不知道什么时候可能就找上门来。每次使用药物时都特别纠结。”但不用药又不行。过敏就像“游击队”，时不时就“进攻”一番，让她不堪其扰。

中国青年报社和丁香医生对全国40所高校的12117名大学生发起调查，并发布《2020中国大学生健康调查报告》，结果显示，皮肤状态不好，是困扰大学生的首要健康问题（45%），高于睡眠不足（42%）、情绪问题（38%）、脱发（30%）、肥胖（22%）等。中青校媒的进一步调查显示，88.09%被调查大学生或多或少地担心过自己的皮肤状况。

容貌焦虑导致“病急乱投医”

刘敏希至今对持续两年的战“痘”经历记忆犹新。在一家美容机构，一位护理师用尖尖的小针戳破她脸上的痘痘，再用一个小圆铁环用力挤痘痘，另一位护理师把她的肩膀死死地按在床上，防止她乱动。刘敏希疼得哇哇大叫，唯一支撑她的，是摆脱痘痘、“变得和别人一样”的期待。

刘敏希着急，爸妈比她更急。“我从来没想过一个中年男性会对美容院这么了解。”爸爸对这件事的上心程度让她惊讶。有一段时间，爸爸会打听各种美容机构的情况，用心挑选哪家的什么项目好，在她回家时拉着她去美容院治疗。妈妈还找了当地土方，用收藏多年的山茶油给她擦脸。但不管是最新潮的美容项目，还是最古老的偏方，都没起作用。

《2020中国大学生健康调查报告》显示，过去一年中，23%被调查大学生在医院被确诊过疾病，其中19%被调查者被确诊过皮肤疾病，仅次于口腔疾病和急性胃肠炎。中青校媒调查显示，大学生遇到最多的皮肤问题是痤疮、暗疮或粉刺（63.21%），其次是黑眼圈（51.57%），此外还有干燥脱皮（44.97%）、皮肤敏感（33.33%）、色斑或痣（23.58%）、皱纹（14.47%）等等。

西安交通大学第二附属医院皮肤科医生钟世玉告诉中青报·中青网记者，皮肤科前来就诊的病人中，青年人不在少数，他们到皮肤科就诊的原因主要集中于面部疾病，如痤疮、脂溢性皮炎、敏感肌肤、急性荨麻疹、接触性皮炎等。

中青校媒调查显示，遇到皮肤问题后，被调查者寻求最多的治疗方法是在网上查询后自行处理（64.78%），其次是根据周围亲友建议自己处理（46.54%），仅27.36%到医院皮肤相关科室治疗，还有16.04%在医疗美容机构治疗。

“有的患者会自己在网上搜索别人分享的经验，自行购买药物进行治疗，结果引起了接触性皮炎、皮肤屏障损伤、激素依赖性皮炎，甚至肝肾功能损伤等情况。还有部分患者自行挤痘痘，结果诱发了更加严重的问题。”钟世玉表示，这样的情况在就诊年轻患者中不少见。此外，还有人在非正规美容机构处理皮肤问题，同样导致皮肤问题加重。

史微光的皮肤保卫战，从一瓶黄色的药丸和一瓶无色的爽肤水开始。“邻居介绍我去一个村子里，说那里的大夫有土偏方。” 之后的一段时间，史微光每天按时吃药丸，然后把医生的自制爽肤水涂到脸上。但这些“秘密武器”都在和痘痘的斗争中败下阵来。

“爸爸同事知道我的情况后，就推荐了一个在药店坐诊的大夫。”但这位大夫的治疗方法让史微光无法接受。“大夫说因为我体内有毒素，所以要先把体内的毒素排出来，然后再通过中药调理好。”这样的治疗方法，让史微光脸上的痘痘变得更加严重，“他却说需要把痘痘都发出来”。真正促使她放弃的原因在于，大夫建议爱运动的史微光停止跑步。“他和我说跑步不利于痘痘的恢复。”史微光觉得，这位大夫的观点有悖自己多年来对健康生活的理解和认识，干脆停止了治疗。

一些皮肤问题衍生心理问题

中青校媒调查显示，皮肤问题带来的困扰首先是影响个人形象（75.47%），此外，它还造成一些大学生心理上的困扰，导致不自信（68.55%），影响社交关系（44.97%），还会影响花销，在治疗皮肤问题上花费颇多（46.54%）。

刘敏希不敢和别人合照，“不然别人还得帮我修图”。她也不敢当众说话，怕大家把目光都聚焦到她的脸上。在天津读大学时，她报名了全运会志愿者，但引导观众时不敢抬头，“觉得大家可能会看我的脸”。

“皮肤疾病表现在外，尤其是面部皮肤疾病，所有人都可以看到它的存在，所以更容易导致患者产生自卑、焦虑甚至抑郁的状态。此外，除了急性过敏或感染性疾病，大部分皮肤疾病的恢复周期较长，患者自身又急于盼望得到迅速的改善，或者对治疗效果存在不切实际的期待。”钟世玉介绍，当这样的矛盾情况出现时，患者很容易产生负面情绪。

在上海一所大学读书的颜越有时甚至把失败归咎于皮肤不好。她始终记得高中时，她为演讲比赛精心准备，得到了二等奖。随后，得一等奖的同学拿着她的稿子，去参加了全国比赛。尽管颜越知道自己的演讲能力可能不足，但她忍不住把失利归因于外貌，因为得一等奖的同学的确拥有她羡慕的洁白干净的皮肤。“有时候走在路上，看到别人的脸都白白净净的，一想到自己的脸上很‘斑驳’，就会觉得很挫败。”

周围人的关心反而会给刘敏希带来心理负担。同学、学姐学妹时常给她出主意，买护肤品的微商常常主动来加她父母的微信。有一次一位老师也给她介绍怎么祛痘，当时旁边还有其他学生，刘敏希知道老师是好心，却恨不能挖个地洞钻进去。

即便大四之后痘痘逐渐消退，但不自信的情绪还伴随着她。考上研究生后和同学一起吃饭时，没有了痘痘的她又担心，“小伙伴会不会觉得我变胖了？”很多人一起聚会、吃饭的时候，她还是不敢说话，“只要当一个‘小透明’就好了”。

史微光的遭遇和刘敏希几乎一模一样。她拒绝了不少社交活动，一个人待在图书馆，“你可能都不相信，当时我在图书馆看的书，有不少主题都是‘如何让女生变得更自信、更大方、更有气质’。”

华南师范大学心理学院副教授迟毓凯介绍，年轻人关注自己的皮肤问题是一件很正常的事。心理学研究表明，无论是男性还是女性，都会有一定的容貌焦虑，而女性一般高于男性。处于青春期的年轻人既关注自我形象，也关注别人对自己的看法。

但对于出现皮肤问题时非常在意其他人眼光、甚至产生自卑心理的现象，迟毓凯表示，这其实大可不必。“其他人对你的皮肤问题提出建议，一般只是随口一说，而当事人却记住了每个人在这方面的评价，反复强化。”迟毓凯表示，这是自我中心效应在作祟，年轻人心理尚未完全成熟，未完成去中心化，总觉得周围的人都在关注自己，长了痘痘首先想到“我怎么出门见人”。

事实上，大学生应该意识到自己不是所有人的中心，从而放下心理包袱。“并非所有人都在关注你的容貌，那些表示关心的人也不是在嘲笑你。”迟毓凯说。

迟毓凯同时提醒大家，周围人遇到皮肤问题时，最好不要过问或者表示关心。“谁也不希望别人总是提到自己的缺点。这不仅表现在形象问题上，总是提及别人不擅长的地方，在社交场合本身就是一种错误取向。即使你以关心为目的，也会对别人的心理造成负面的影响。”

战“痘”需要健康心理和健康生活

一次连续熬了几天夜后，郑家伟脸上的痘痘变得格外严重，鼻翼两侧长了两个很大的痘痘，一度使他不愿意出门。当时他还要参加一个座谈会，会上他全程捂着半边脸。“我当时觉得好尴尬啊，而且还很痛。”

皮肤科医生钟世玉表示，导致青年人产生皮肤问题的原因很多，但大多集中于缺乏健康的生活方式。“作息不规律、熬夜甚至通宵比较常见；饮食方面偏重于喜欢甜食、辛辣刺激，以及油炸食品。”此外，不合理的护肤习惯、滥用化妆品、过度清洁，以及部分学生容易受网络信息的误导，都是导致皮肤问题的原因。

中青校媒调查显示，大学生认为导致自己皮肤问题的最主要原因是熬夜（84.28%）和饮食不规律或不健康（76.73%），这两个原因都关乎生活方式。内分泌问题（64.78%）、学习和生活中遇到问题导致的焦虑（63.21%）、护肤或清洁方式不合理（59.12%）和环境改变导致的水土不服（27.36%）等问题则排在其后。

要护理好皮肤，健康生活必不可少。钟世玉表示，年轻人要尽量作息规律，避免熬夜、通宵等。同时改善饮食习惯，争取做到均衡饮食、多饮水，不吸烟、不酗酒，培养自己体育锻炼的习惯。“这样既可以保持身体健康、心情愉悦，也可以加强皮肤代谢。”

本科毕业后，史微光去当地正规医院的皮肤科就诊。中西医结合治疗一个多月后，她的皮肤情况就得到了明显的改善。现在的她正在执行全新的生活计划表。除了基本的作息调整，运动健身、均衡饮食都是计划表上的重点项，“每周跑步三天，日常进行背部训练或者腹部训练；吃饭的话，拒绝油炸和辛辣的食物；每周会按时做两次清洁面膜，清洁后再做一次补水面膜。一定会越来越好的。”

“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。”钟世玉告诉记者，面对青年患者，医生会加强心理疏导。

“虽然部分皮肤疾病恢复周期较长或无法完全根治，但现代医学的治疗手段可以有效地使病情得到控制和缓解，所以，患者做到尽量配合治疗就好，不要过度担心。”同时钟世玉强调，患者家属要尽量避免对疾病表现出过度紧张或过分关注，避免加重患者的心理负担。

回想起战“痘”的那段时光，刘敏希很想告诉还在被皮肤问题困扰的年轻人，不要因为长了痘痘就自我怀疑。“总会过去的。而且别人给你提建议也不用太排斥，他们真的想帮你。如果不想过于引起关注，也可以戴个口罩。”

经过一段时间的不自信，刘敏希渐渐学会了“放下”。脸上的痘痘消退了是一方面原因，人变得更成熟了也是一方面。她意识到自己因为痘痘变得“太怂了”，开始有意识地克服心理障碍，主动和别人聊天。“在别人面前说话没那么难，还挺有成就感的。”现在，她又是那个爱社交的女孩了。

（应被访者要求，文中被采访学生均为化名）

中青报·中青网见习记者 毕若旭 程思 实习生 刘开阳 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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