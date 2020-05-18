北京：直面公共卫生短板 推出三年提升计划

截至5月16日24时，北京在院治疗的新冠肺炎患者仅剩7例、连续31天无新增病例，进入后战“疫”时期的北京开始直面新冠肺炎疫情来袭时面临过的公共卫生短板：没有一座科研用的P3实验室，每万名常住人口疾控力量配比低于国家标准，传染病救治医疗资源不足，全市口罩产能为零……

补齐这些短板成为未来三年北京提升公共卫生水平行动计划的目标。北京市副市长卢彦介绍，近日，北京市召开市委全会，对3个多月来首都疫情防控工作进行总结，并审议通过了《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》和三年行动计划，旨在完善公共卫生应急管理体系，堵住疫情中凸显的漏洞。

卢彦说，与超大型城市常态化疫情防控需求相比，北京目前的疾控力量仍明显不足。北京市每万名常住人口疾控力量配比是1.65，低于国家1.75的标准。未来，北京市要把加强各级疾控中心建设摆上重要位置，尤其是要推进市区两级疾控中心标准化建设，还要筑牢基层公共卫生“网底”。

截至2019年年底，北京市还有31个街道（乡镇）没有社区卫生服务中心；现有的336个社区卫生服务中心中，14个没有实体机构，36个建筑面积未达标，186个没有编制床位。“这些都要加紧补齐”，卢彦说，除了完善硬件，还要培养、引导全科医生充实到一线，抓紧设置一批社区卫生服务中心发热筛查哨点，深入推进分级诊疗，完善家庭医生签约服务，让社区卫生服务机构真正成为居民健康的“守门人”。

社区的联防联控是北京战“疫”的一项重要经验，北京市计划将把公共卫生服务管理纳入社区治理体系。

疾控预防与疾病救治是公共卫生的两翼，这次疫情也暴露了北京在救治能力方面的不足。最主要的问题是，北京市具备传染病收治能力的医疗机构主要为市级医院，且布局不均。卢彦坦言，从长远看，还是要加强和优化医疗资源配置，加强定点医院建设，构建央地军地协同、平战结合的传染病救治网络。

救治能力的不足还表现在医院防护能力不足。卢彦说，北京市很多医院缺少收治传染病患者的独立病区，发热门诊设置不够规范，导致院内存在交叉感染风险。特别是负压隔离病房数量不足，难以满足突发公共卫生事件应急需要。目前，北京市医疗机构中负压病房仅有290间，远低于上海、广东，加强负压病房和重症监护病房建设也将提上议事日程。

预防与救治方面的短板还包括，疾控部门与医疗机构、社区服务机构之间没有形成顺畅高效的工作网络体系。北京市卫生健康委主任雷海潮说，下一步，北京将健全完善医疗机构与疾病预防控制机构密切协作的工作机制，构建“疾控-临床-科研”三位一体的工作模式，形成上下贯通、医防融合的防病体系。

卢彦说，疫情初期，北京医用防护物资严重匮乏，留下了深刻的教训，必须把物资设施保障作为重要任务来抓。北京市发展改革委主任谈绪祥说，北京计划建设公共卫生安全应急保障基地，以实物储备为基础，以能力储备为核心，以信息储备为保障，形成统一调度、统一管理、统一配送的公共卫生安全应急物资保障网络，构建综合性公共卫生安全应急保障体系。

“人才是公共卫生应急体系建设的基础”，卢彦说，北京市公共卫生人才数量不足与质量不高的问题并存，人才培养的定位、层级与实际需求不相匹配。今后，北京市要发挥首都高校和科研机构优势，加大公共卫生领域骨干人才培养力度。同时，建立医科类高校供需对接机制，面向实际，以需定教，拓展公共卫生人才培养渠道。雷海潮说，未来还应注重流行病学、卫生信息学、全球卫生、检验检测人才的培养引进。

本报北京5月17日电

中青报·中青网记者 刘世昕 来源：中国青年报