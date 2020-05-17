杨玉春：在线教育进入“新常态”为校园健康教育提供新契机

人民网北京5月17日电 17日，北京师范大学中国教育政策研究院副教授杨玉春做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“疫后综合征与校园健康教育”的专场论坛上，杨玉春表示,在线教育即将进入“新常态”，为校园健康教育提供了新契机。

疫情期间，在线教学成果非常丰硕，平台建设和教育资源的提供使几百万的老师通过在线授课，最大限度地完成了教学任务。面对“疫情过后在线教学能否从新鲜感能走向新常态”的话题，杨玉春表示，在线教学是信息化时代技术与教育结合过程的产物，它的产生是技术让众人互联、万物互联的结果。疫情期间，在线教学得到了迅速的发展和大规模运用，已经接近了事实上的常态化。但是要客观辩证地认识在线教育教学的优势和局限，不能片面地认为线上教育可以取代学校现场教育。

“在线教育可以为校园健康教育提供新契机。”杨玉春认为，优质的在线资源能够缓解资源不足的困境，实现以服务学生健康发展为目的的多方合作，打破前期很多壁垒。在教育行政部门统筹下，针对不同学段学生的特点，可以实现在线学校健康教育课程的大规模推广。

此外，他还提出，应加强师范类高校健康教育学科建设，推动健康教育人才培养。