张森华：坚持合作与创新，促进可持续发展

人民网北京5月17日电 17日，多彩投创始人、首席战略官张森华做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注健康行业生活方式 智赢空间产业未来”主题论坛上，张森华提出，大住宿行业应多合作、多创新并坚持可持续发展。

论坛上，张森华介绍到，受今年疫情的影响，酒店、住宿行业的冲击相对严重。疫情对于国民经济发展是一次危机与挑战，从危机中找到转机是每个企业需要面对的。张森华认为，随着我国逐渐走入后疫情时代，人们在经历此次疫情后会对健康理念更为关注。

在讨论建筑成本这一话题时，张森华表示装配式建筑未来会有很大的市场，他认为对于投资实体空间的企业而言成本的管控十分关键。装配式建筑可以实现提前在图纸设计以及在整个工程的筹建阶段，通过科学技术对最终的建筑成果进行展示，很大程度上节约了人力成本以及时间成本。与此同时，张森华也表示，随着时代的发展以及科技的进步，企业充分利用高新科技可以提高抵御风险的能力，但是也一定程度上倒逼企业要实现转型，充分的将科技与创新融入进经营管理中。

谈到多彩投企业在智能物联对整个空间居住的体验提升，以及多彩投参与运营的优住房产品对整体居住空间的改观作用时张森华提到，“有很多新的技术，包括很多物联网的技术，对整个建筑、居住环境以及人的生活产生了很大的影响。其中核心理念为智能化，智能化可以对全流程进行赋能，多彩投的5G+IoT+survice及经营模式印证着智能化的发展理念，将通讯的能力、成套解决方案的能力，以及通过物联网给企业智能化服务的能力结合起来，通过一系列的智能测算起到降本增效的效果，帮助企业增效。”

圆桌论坛环节，张森华表示，智能化和健康化的发展将是未来大住宿行业的发展风向标。关于大住宿行业的转型与创新张森华提出了三个关键词。第一是，多合作，他认为合作共赢是企业经营发展、行业良性运转的关键。特别是在今年受疫情影响的环境下，企业之间只有通过合作，发挥各自的优势才能度过难关，取得较大的发展。第二是，多创新，张森华认为自主研发、自主创新对于企业发展十分重要。我国现在已经逐步开始实现从模式创新向芯片级创新转变，居住产品也在逐步实现着创新转变。第三是，可持续发展，张森华认为，从材料选择到工艺制作都要坚持可持续发展的理念，最终达到多方共赢的环境。

论坛最后，张森华向参与本次论坛的嘉宾发起呼吁。他表示大住宿行业作为积极应对疫情影响的主体，在疫情常态化发展的当下，要继续发挥行业力量，引导创新，更好的提供健康服务。