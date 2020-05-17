法国报告144例儿童类川崎病病例

法国卫生总署15日发表新闻公报说，今年3月1日以来，法国公共卫生部门已累计报告144例儿童类川崎病病例，包括1例死亡病例。

世界卫生组织总干事谭德塞15日在瑞士日内瓦总部召开的记者会上说，目前的初步报告假定，儿童出现的类川崎病症状可能与新冠病毒有关，有必要紧急调查这些症状产生的原因，以理解两者之间的因果关系，并找到治疗方法。

根据法国卫生总署公报，一名9岁儿童因类川崎病不治身亡，这是法国首例类川崎病死亡病例。法国里昂妇幼医院儿科医生亚历山大·贝洛日前组织了一项关于类川崎病的流行病学研究。他表示，通过监测和流行病学研究获取的微生物学数据，从时间和空间上来看，类似川崎病症状和新冠病毒之间的联系是“真实存在的”。

据贝洛介绍，在法国新冠疫情暴发4周后，类川崎病患者数量明显增加，随后大幅下降，病例集中在新冠病毒高度活跃的地区。经聚合酶链式反应（PCR）检测或血清学检测，大多数患者都是新冠病毒携带者。

法国国家卫生和医学研究所日前发布公报说，类川崎病病例的出现与新冠疫情有很强的巧合，但并非所有患者的新冠病毒检测均为阳性。因此，无法得出确切结论，还需进一步研究。（据新华社 记者 陈晨）