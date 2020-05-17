热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

法国报告144例儿童类川崎病病例

2020年05月17日08:51 来源：北京日报

　　法国卫生总署15日发表新闻公报说，今年3月1日以来，法国公共卫生部门已累计报告144例儿童类川崎病病例，包括1例死亡病例。

　　世界卫生组织总干事谭德塞15日在瑞士日内瓦总部召开的记者会上说，目前的初步报告假定，儿童出现的类川崎病症状可能与新冠病毒有关，有必要紧急调查这些症状产生的原因，以理解两者之间的因果关系，并找到治疗方法。

　　根据法国卫生总署公报，一名9岁儿童因类川崎病不治身亡，这是法国首例类川崎病死亡病例。法国里昂妇幼医院儿科医生亚历山大·贝洛日前组织了一项关于类川崎病的流行病学研究。他表示，通过监测和流行病学研究获取的微生物学数据，从时间和空间上来看，类似川崎病症状和新冠病毒之间的联系是“真实存在的”。

　　据贝洛介绍，在法国新冠疫情暴发4周后，类川崎病患者数量明显增加，随后大幅下降，病例集中在新冠病毒高度活跃的地区。经聚合酶链式反应（PCR）检测或血清学检测，大多数患者都是新冠病毒携带者。

　　法国国家卫生和医学研究所日前发布公报说，类川崎病病例的出现与新冠疫情有很强的巧合，但并非所有患者的新冠病毒检测均为阳性。因此，无法得出确切结论，还需进一步研究。（据新华社 记者 陈晨）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn