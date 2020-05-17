北京将建短缺药品保供稳价会商联动机制

本周，市卫健委、市发改委等八部门联合印发《北京市进一步做好短缺药品保供稳价工作实施方案》。今后，本市将建立短缺药品保供稳价工作会商联动机制，开展监测预警，缓解药品短缺及人为造成的市场价格剧烈波动。

北京市短缺药品保供稳价工作会商联动机制由市卫生健康委牵头，市发改委、市经信局等共同为成员单位。联动机制将利用国家短缺药品多源信息采集平台和北京市药品阳光采购平台，收集本市医疗机构短缺药品上报信息，组织核实发现的重要短缺信息或不合理涨价线索，10个工作日内通报并提出应对建议，协调解决可处置的局部性短缺问题。对本市无法协调缓解的药品短缺和涨价情况，在评估确定后5个工作日内上报国家卫生健康委。

依据方案，本市药品上市许可持有人或药品生产企业，停止生产供应短缺药品清单中的品种或经论证需进行停产报告的品种时，应提前向市药监局进行停产报告，说明停产原因、停产时长、预计影响等情况，并做好充足库存准备，确保恢复生产前本市医疗机构稳定供应。本市还将建立短缺药品快速采购通道，对本市药品阳光采购《短缺药品目录》中的品种、国家短缺药品清单中的品种和监测中新发现的短缺品种，优先保障供应，参考同期市场价格议价采购。（记者 贾晓宏）