舒兰市进一步扩大核酸检测范围

新华社长春5月16日电（记者 赵丹丹 段续）吉林省卫健委16日发布疫情通报称，15日零时至24时，吉林省新增本地新冠肺炎确诊病例2例（吉林市）。

新增2例本地确诊病例中，1例系5月15日吉林省通报的吉林市船营区确诊病例2的密切接触者；1例与5月10日吉林省通报的舒兰市（隶属于吉林市）确诊病例10有关联，2例病例均是在控制范围内主动筛查检测阳性确诊的。

为提供追溯传染源所必需的核酸检测相关数据，舒兰市根据确诊病例的活动轨迹，将流调和核酸检测范围扩大至本地确诊病例和无症状感染者的次密切接触者及一般接触者。吉林市7家市直医院已抽调300名护士投入到舒兰市核酸采样工作中。国家卫健委支援舒兰市的国家生物安全三级实验室已于13日搭建完成，连夜开展核酸检测工作，并与吉林省第三方采样机构对接合作，保障所有采样全部按时送检。

截至15日24时，吉林省累计报告本地确诊病例121例，累计治愈出院92例，在院隔离治疗28例（吉林市28例），病亡1例。

新华社长春5月16日电（记者 段续 赵丹丹）5月16日19时许，吉林市有5名新冠肺炎患者达到出院标准，从吉林市传染病医院出院，其中包括5月7日确诊的舒兰市首例本地新增病例。

据了解，5名患者分别为4月20日、22日确诊的2例舒兰市境外输入病例，以及5月7日确诊的舒兰市首例本地新增病例、5月9日确诊的2例舒兰市本地新增病例。这些病例均为新冠肺炎普通型患者。

经医务人员救治，5名患者三次核酸检测结果均为阴性。5月16日上午，经过国家、省、市专家综合会诊，5名患者均已达到解除隔离出院标准。根据相关规定，患者出院后由专用救护车转运至医疗机构进行隔离医学观察。

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新华社长春5月16日电（记者 赵丹丹 段续）15日晚，吉林省委发布关于舒兰市委书记职务任免的决定，吉林市副市长张静辉兼任舒兰市委书记；免去李鹏飞同志舒兰市委书记职务。

新华社长春5月16日电 记者采访了解到，16日，吉林市免去5名干部职务：免去刘世君同志吉林市卫生健康委员会副主任、党委常委职务。免去岳晓燕同志舒兰市卫生健康局局长、党委书记职务。免去耿建军同志舒兰市公安局党委副书记、政委职务。免去刘韩印同志舒兰市疾病预防控制中心主任职务。免去徐子彪同志吉林市丰满区疾病预防控制中心主任职务。