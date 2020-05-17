盐湖中的“盐”从何而来？

世界上分布着众多湖泊，这些湖泊按湖水中含盐量，可以分为淡水湖和咸水湖。其中湖水含盐量达35％以上的被称为盐湖。如位于青海省茶卡镇的茶卡盐湖，由于湖面结晶盐层上卤水的反射形成镜面效果，水天倒映，美不胜收，吸引了国内外游人纷至沓来。

盐湖的形成需要满足三个条件。第一，要有一个封闭或半封闭的汇水湖盆地。这样封闭的地形有利于流域内的径流、雨水等水资源能源源不断地向湖盆汇集而不外泄，形成聚集态。第二，湖泊要有持续干旱的气候条件。这样的气候条件下，湖泊被蒸发的水量超过补入的水量。并且，在强烈的蒸发作用下，湖水不断浓缩，含盐量逐渐增加，在湖底形成不同种类的盐类沉积矿床，形成盐湖。第三，不同盐湖里的盐分来源是多种多样的，但都需要丰富的盐类物质不断地汇入湖泊，才能保证盐湖具有一定的盐度。

那形成盐湖的盐类物质又是从何而来的呢？

主要有以下四种来源：一、来自盐湖附近的地面岩石或盐类矿床。这些含盐的矿石被风、水侵蚀，溶解后的物质进入湖泊，形成盐湖。二、来自火山喷发的岩浆和逸散的气体物质。火山岩浆中含有钾、钠、钙、镁等易溶硅酸盐，溶于湖水形成盐湖。三、深层卤水的溢出。深层卤水通过地壳深层断裂源源不断地输入湖泊，形成盐湖。四、来自风力的输送。易溶于水的盐分被大风吹送到湖中，为湖泊增盐。

世界上盐水湖众多，类型也各不相同。一般来说，划分盐湖类型的原则有三种：按照盐湖卤水赋存状态分类，可分为卤水湖、干盐湖和沙下湖。按照盐湖的主要盐类沉积物形成的盐类矿产分类，可分为石盐湖、芒硝湖、天然碱湖，也有石膏湖、钾镁盐湖、锂湖，以及世界罕见的硝酸（钾）盐湖等。此外，按照盐湖卤水化学成分分类，盐湖可分为碳酸盐类型、硫酸盐类型和氯化物类型。

在盐湖分布的地区，常常可以看到环湖的“白色项链”——一圈圈银白色的盐带，这些“项链”是盐类物质从流域向盐湖迁移时所形成的。溶解于水的各种盐类在从流域向盐湖的迁移过程中，在干旱炎热的环境下水分不断蒸发，久而久之，湖中盐分越积越多，达到饱和或过饱和状态就会产生沉淀作用。由于各种盐类的溶解度不同，存在一定的沉淀顺序，就使得各种盐类沉积物呈现明显的环带状分布，像是为盐湖戴上了“项链”。

本文由北京市海淀区教师进修学校附属实验学校中学一级教师牟丹进行科学性把关。