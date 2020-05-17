市场监管总局对固体饮料、代用茶等食品进行专项整治

昨日，国家市场监管总局发布通知称，为加强食品质量安全监管，保障公众身体健康，严厉打击固体饮料、压片糖果、代用茶等特殊形态或包装形式的食品非法添加、虚假宣传、违规销售等违法违规行为，市场监管总局决定开展专项整治工作。

整治对象包括企业名称中含有“生物”“科技”“医药”“营养”等字样的，获证类别为饮料、糖果、果冻、代用茶、茶制品、其他酒、蜜饯、水果制品、水产制品和其他食品的食品生产者及委托生产者。母婴店、医院及其附近的食品销售单位、相关食品生产者直销网点、线上销售渠道以及面向老年、病弱群体的“保健”类店铺等食品经营者。

整治的违法违规行为有，未取得食品生产经营许可，或超出许可范围从事食品生产经营活动；生产经营未按规定注册、备案的特殊食品；生产经营非法添加非食品原料、非食用物质、药品和其他可能危害人体健康物质的食品；食品标签、说明书明示或暗示具有疾病预防、治疗及保健功能，利用包括广告、会议、讲座、健康咨询在内的任何方式对食品进行虚假宣传的行为；利用网络、会议营销、电话营销、直销等方式违法营销食品，将普通食品与特殊食品进行混放销售、以普通食品冒充特殊食品销售等违规销售行为。

市场监管总局将督促食品生产经营者对生产经营情况和生产经营的食品开展全面自查，重点包括生产许可、过程控制、非法添加、标签标识、宣传和销售等情况。另外，将加强监督检查和抽检监测，严厉打击违法违规行为。严格按照《食品安全法》相关规定，对检查和抽检监测中发现的问题及时依法处置，严厉查处违法违规行为，加大处罚力度，落实违法行为“处罚到人”。涉及违反《反不正当竞争法》《广告法》等法律法规的，实施联合惩戒。涉嫌犯罪的，及时移交公安机关。（王忻）