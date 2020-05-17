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疫情警报未解除慢阻肺患者更需小心

2020年05月17日08:22 来源：北京青年报

　　疫情警报未解除慢阻肺患者更需小心

　　春季的气温忽高忽低，是慢阻肺容易发病的季节。而一些慢阻肺患者也常因疏于保养而导致病情急性发作。令慢阻肺患者“雪上加霜”的是，在新型冠状病毒肺炎流行之时，肺部更容易受到感染。特殊时期，若因疾病复发必须去医院，则增加了感染新冠肺炎的几率。因此，慢阻肺患者预防新冠肺炎，首先要注意慢阻肺本身疾病的防治。

　　慢阻肺即慢性阻塞性肺疾病的简称，是一种重要的慢性呼吸系统疾病，患病人数多，病死率高。由于其缓慢进行性发展，严重影响患者的劳动能力和生活质量。受自身防御和免疫功能的降低，以及外界各种有害因素的影响，病情经常反复发作，会逐渐产生各种心肺并发症。

　　中医认为，春季随着阳气回升，肾中阳气也会逐渐升发，而肾居腰腑，阳气从此向全身散布。因此，这个季节对慢阻肺患者来说，首先不要贪凉。一旦有风寒入侵，阳气就会被困于下，使腰以下的血液循环受到阻碍，出现腰膝酸软、疼痛麻木等症。

　　在生活饮食上，慢阻肺患者应多摄入蛋白质，以鱼、禽、蛋、瘦肉等优质蛋白为主；要摄入足够的维生素，特别是维生素A和维生素C。另外，老年慢阻肺患者食欲和消化功能差，宜少食多餐。

　　在当前新冠肺炎警报尚未完全解除之时，慢阻肺患者还是应当减少不必要的外出。即使是户外活动，对花粉过敏的慢阻肺患者也应避免到花粉多的地方活动，家中不要养花种草。如无法完全避免接触，可戴口罩或在医生指导下使用预防性抗过敏药。

　　慢阻肺患者一旦出现咽痛、咳嗽加重，痰量增多，咳黄脓痰，气急加重伴喘鸣，发热等症状时，可能是病情发作。可根据既往病史服用家里存放的慢阻肺治疗药物，但如果用药三天不缓解或症状特别严重时，应立即就医，以免贻误病情。

　　此外，预防慢阻肺很重要的一个因素是戒烟和避免被动吸烟。一旦发生慢阻肺，应及早上医院诊治。急性加重期的治疗除了用抗生素，还采用支气管扩张剂、氧疗、机械通气等措施；稳定期的治疗以药物为主，结合戒烟、锻炼、营养支持等措施。

　　慢阻肺患者在疗养期间，应积极排痰，办法如下：

　　咳嗽 通过咳嗽，可以排出痰液，对于不能使用可待因等镇咳药者，可以使用必嗽平等祛痰药。

　　湿化呼吸道 多饮水，每天保持1500至2000毫升的液体摄入量，干旱季节室内的湿度不低于60%。

　　翻身及拍背 长期卧床病人定期翻身有利于痰液排出，拍背应与咳嗽相结合，帮助拍背者须掌握正确方法，放松手腕，均匀叩击。（邬时民）

(责编：许心怡、崔元苑)


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