国家卫健委：4.2万医务人员援鄂是建国以来规模最大的一次医疗支援行动

人民网北京5月16日电 （许心怡）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，这次4.2万医务人员援鄂，是建国以来规模最大的一次医疗支援行动，这次的医疗支援行动始终是以医疗救治的需求为导向，为此国务院联防联控机制建立了医务人员日调度制度，按照统筹资源、科学调度、及时高效、形成合力的原则，科学有力有序地派出医务人员队伍。

郭燕红介绍，这次派出医务人员队伍有四方面特点。第一，覆盖的专业比较全。与新冠肺炎救治相关的专业涉及到重症、呼吸、感染，除此以外，随着对疾病认识的不断加深，包括心内科、肾内科、影像、精神等类别，也派出了相关专业的医务人员来负责救治。此外，为了加强患者的转运，卫健委还专门派出了一支包括了20辆负压救护车转运队伍。

第二，效率高。从各个省接到指令到医疗队组成和派出，不到24小时，保障医疗队伍在24小时内抵达武汉开展救治工作。

第三，成建制地标准化配置派驻队伍。这次派驻队伍当中，针对轻症救治，前方用不到29个小时建立方舱医院，在方舱医院建成之前，卫健委派出了国家紧急医疗救援队和移动P3实验室，确保在2月5日第一个方舱医院开始接收病人之前到达武汉，配合运行方舱医院。随着重症患者的不断增加，前方不断腾出综合力量比较强的医院，建成专门的重症收治病区，卫健委成建制派出重症医疗队伍，整建制托管重症病区，满足救治需求。

第四，科学有序的调度。重症患者是救治工作的重点，卫健委按照重症床位的不断拓展和重症医疗救治的需求，不断派出相应的队伍。