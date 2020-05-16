文明的要义是懂得节制与自律

《北京市文明行为促进条例》近日全文公布，剑指公共卫生、交通出行、社区生活等六大领域的不文明行为，并明确了相应的处罚办法。该条例将于6月1日起正式施行。

提升社会文明是个大课题，正因其大，才不可泛泛空谈，而必须落到具体的情境和事项。新出台的文明行为促进条例，一大特点就是具体。从随地吐痰、乱扔垃圾、高空抛物等广为诟病的不文明行为，到患病戴口罩、排队守好“一米线”、使用公筷公勺践行分餐制等一系列新风尚，涵盖了社会生活的方方面面。从法规角度，将什么是现代社会的“小恶”“小善”写得明明白白，而不停留于空泛的号召，展现的是一座城市对于善治的追求。这种从具体行为细节入手的立法思路，契合的也正是社会文明的养成规律。

文明养成牵涉方方面面，但在今天的时代背景下，有两条非常重要。 富足而知节制。古语有云，“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，说的就是文明素养会随着也应随着更好的物质基础而水涨船高。今天，大部分中国人的日子富足了，资源丰富了，如何待人接物、行为处事很大程度上能反映出一个人的文明素养。衣食无忧但追求简约生活推崇绿色低碳，公共场合遵守规则注重卫生关照他人，诸如此类的细节不仅仅是行为上的规范，也意味着一种精神上的自制、自觉和对他人的尊重。而理性节制的程度，其实就是文明的水位。

自由而懂自律。“一个人挥舞胳膊的自由止于别人鼻子的地方。” 这句名言形象地说明了言行的必要边界。这些年，国人的权利意识空前觉醒，不同个体权利之间，个体权利与公共利益之间的摩擦也在增多。从现实来看，人们往往更愿讲自己的权利，不那么愿讲义务；更愿享受文明的成果，却不那么愿承担相应成本，而“各私其私”的结果必然是多输。特别是在超大型城市中，自由没有边界，秩序如何维系？权利不是任性，自由更是“知止”。承担起必要的公共责任，遵守规则，自律于心，人与人的相处才更加和谐，公共空间才更加有序。 从善如登，从恶如崩。提升文明程度绝非易事，“有法可依”只是个开始。现实生活中扎堆闯红灯、跟风踩草坪等例子说明，文明见于小节，但法不责小、法不责众的社会心理广泛存在，能否有法必依、执法必严，破除这种心理惯性，成为接下来的关键。在这方面，他国的一些实践值得我们参考。比如，为了有效监管垃圾分类，新加坡政府专门成立巡视队；为了防止排队加塞，日本将刑罚定为100万日元以下罚款甚至拘留24小时。只有让规矩形成鲜明导向，才能让文明的举止始于自发、成于自觉。

对文明的真正检验，不在于城市规模，不在于市井繁华，而要看普通人的行为举止。在文明革命中，没有旁观者，没有局外人。