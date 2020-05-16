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“健康码”不应该“一码归一码”

关末

2020年05月16日09:07 来源：北京日报

随着疫情防控进入常态化，工作生活节奏越来越快，“健康码”也愈发成为大家日常出行的标配。然而，近日有媒体调查发现，不同场合需频繁扫码的现象普遍存在，“同样是防疫，每个地方要扫的二维码还不一样”，让人颇为困惑。

“反复扫”“反复填”，市民的抱怨需要得到重视。眼下，很多单位和部门都开发了自己的小程序，无论是打卡上班、外出办事，还是娱乐消遣、购物就餐，都得遵循各自的“通行规矩”。从防控需求和技术呈现来看，只扫一码足以对行动轨迹、健康情况等给出有力证明，五花八门的要求只能耽误时间、浪费人力。更重要的是，若扫码流程复杂，遇到通行高峰期，难免出现扎堆，反倒增加了潜在风险。

小小“健康码”，折射出城市治理的不少老问题。“各行其码”“一码归一码”背后，是管理模式条块分割、各管一段的痼疾。这让人不由得想起这两年推广政务新媒体，群众去办事总被要求下载一堆APP、关注一连串公众号。如今的“扫码”泛滥，其实与上述情况有很多相似之处。如果各个地方、各个单位总想着自己方便，各自为政、各搞一套，本是为了便民而存在的手段，也会给大家添堵。

“让信息多跑路，让群众少跑腿”，实现一码畅通是市民所需，也是对城市治理能力的考验。当务之急就是在确保隐私安全的基础上，打破数据分割，减少不必要的验证流程。能“一键完成”的就无需重复填写，从制度上疏通堵点，按照统一标准快速有效完成验证，才能最大程度发挥出“健康码”的效能。以此为契机改善工作，也能让城市治理朝着智慧化、人性化再进一步。

(责编：李轶群、许晓华)


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