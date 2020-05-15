国家卫健委：加强一线人员心理服务 切实解决工作生活中的困难和问题

人民网北京5月15日电 （李轶群）在今日国务院联防联控机制召开新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，关心关爱一线人员心理健康非常重要，切实解决好一线工作人员在生活、工作中的困难和问题，加强对他们的心理疏导，开展必要的心理评估，发现有心理问题时及时提供心理服务。

贺青华说，疫情防控进入常态化后，全面复工复产复业复市复学复课，但疫情防控工作仍然是常态化防控工作的前提条件、重中之重。防控常态化了，但绝不能有松一松、歇一歇的思想。防控工作仍需要一大批医疗卫生人员、公安民警、出入境检疫人员、社区工作人员工作在外防输入、内防反弹、防扩散的一线。

贺青华表示，各地卫生健康部门、公安部门、海关、民政等部门要继续按照《新冠肺炎疫情防控心理疏导工作方案》总体要求，履职尽责，做好工作，为一线的工作人员做好服务，把关心关爱、社会支持、心理疏导等服务工作落实落地。落实好四方责任，地方党委政府的属地责任、系统部门的主管责任、企业事业单位的主体责任、家庭个人的自我保护责任。

贺青华强调，对一线人员心理健康要从三方面入手做好工作。

一是在单位层面，各个单位要按照国家总体要求，加强对一线工作人员的关心关爱。根据疫情变化的情况，做好一线工作人员的值班、值守、轮班安排，切实解决好一线工作人员在生活、工作中的困难和问题，加强对他们的心理疏导，开展必要的心理评估，发现有心理问题时及时提供心理服务。

二是家庭层面，要关心理解一线工作人员，为其做好沟通保障，多沟通交流，发现其存在情绪上的问题，积极开导，必要时协助其就医，或者寻求专业帮助。

三是个人层面，作为一线工作人员，要时刻关注自己的身体状况和心理状况，学会自我心理调适，在紧张的工作之余适当的放松，多与家人、同事沟通，良好的沟通能够帮助我们渡过心理情绪上的难关。