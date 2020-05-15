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助力抗疫共克时艰 GMCC平台系列新冠肺炎医学交流会第14场开启

2020年05月15日11:46 来源：人民网-人民健康网

北京时间5月13日晚，GMCC平台系列新冠肺炎医学交流会上海合作组织国家专场线上开启。来自温州医科大学附属第一医院9人专家团，与上合组织国家中7国的近百名医生一起，在“云端”共同分析临床病例，探讨新冠肺炎防治方案。

温州医科大学附属第一医院通过GMCC与上合组织国家分享抗疫经验

温医大附一院作为收治新冠肺炎重危病人的定点医院，在疫情期间将救治工作和病例研究相结合，与时间赛跑，总结沉淀出了宝贵的“温州经验”。当晚，针对多国医护提出的诸如新冠肺炎患者检测手段、用药策略、紧急情况下的病患处置等焦点问题，院方有针对性的进行了解答和经验分享。

目前，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，东欧、中亚地区同样面临着巨大的抗疫压力。俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、阿塞拜疆……中国的“邻居”们都来到了全球新冠肺炎实战共享平台（GMCC）。

上合组织秘书处副秘书长卓农·谢拉利致辞

据了解，这是GMCC平台上举办的第14场新冠肺炎医学交流会，由马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会、阿里健康等共同组织支持，希望带动中国医护分享抗疫经验，帮助海外抗疫。

“中国在抗疫期间积累的相关经验，对周边邻国有非常大的借鉴意义。”上合组织秘书处副秘书长卓农·谢拉利（Sherali Jonon）致辞时向参与此次交流会的中方医护人员表达感谢，并表示各国唯有互信互助、团结协作方能共克疫情。

(责编：李轶群、杨迪)


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