解读《大专院校新冠肺炎疫情防控技术方案》，助力学校疫情防控

根据国内新冠疫情防控安排，全国各地院校已逐步恢复开学，为指导各地有序推进复学秩序，科学落实各项防控措施，防止学生聚集性疫情发生，国家卫生健康委近日组织中国疾控中心、北京市疾控中心等制定并印发了《大专院校新冠肺炎疫情防控技术方案》，对学生返校前、返校过程中、返校后需要落实的全方位防控技术措施提出要求，以指导各地严格落实属地责任、部门责任、学校责任和学生个人责任，将聚集性风险降到最低。

《方案》中都涉及哪些具体预防内容？学生在校园内该如何做好自我防护？学校和家长又有哪些需要注意的复课事项？2020年5月15日（周五）上午10:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国疾病预防控制中心消毒学首席专家张流波进行视频访谈，为大家解读《大专院校新冠肺炎疫情防控技术方案》，助力学校疫情防控。

嘉宾介绍

张流波，中国疾病预防控制中心消毒学首席专家。中国疾病预防控制中心环境所研究员、中国卫生监督协会消毒与感染控制专业委员会主任委员、中华预防医学会消毒分会名誉主任委员、中国老年医学会医院感染控制分会名誉主任委员、国家卫生健康委消毒标准委员会副主任委员、中国医院协会医院感染专业委员会副主任委员。

《方案》都提到了哪些注意事项？

《大专院校新冠肺炎疫情防控技术方案》中要求，各地在确保疫情得到有效控制，学校具备基本防控条件，师生和校园公共卫生安全得到切实保障后，作出错时错峰开学的决定，周密准备、分学校、分批次、分生源、分时段通知学生返校报到，有序推进学校开学复课。方案分别在返校前、返校途中、开学后对学校、教职工和学生需要采取的防控措施以及出现疑似感染症状应急处置和境外师生返校要求进行了指导。

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