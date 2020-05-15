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把兜底保障网做密做实

邱超奕

2020年05月15日08:49 来源：人民网－人民日报

始终秉持底线思维，关注困难群众所急所盼，精准施策、注重长效

越是困难时期，越要保障基本民生，特别是强化对困难群众的兜底保障。

在疫情防控中，从下发困难群众救助补助资金、延长公益性岗位政策实施期限到简化社会救助程序、启动临时物价补贴……一项项有力措施温暖人心，加固了兜底保障网。

做好困难群众兜底保障，我们有较好的物质基础和制度安排：基本养老保险覆盖超过9.5亿人，失业参保人数在2亿人以上，且多年来保障待遇稳步提高；在基本医疗体系中，针对农村贫困人口的大病、重病住院报销比例已提高至90%左右；近年来累计建设的8000多万套保障房和棚改安置房，帮助2亿多人安了家……贫、寡、孤、残等特殊群体，整体上老有所养、病有所医、居有所安。

在遭遇灾害、疫情等冲击时，从中央到地方各项政策及时出台、精准实施。比如，为应对近期食品等价格上涨，中央财政将3到6月的价格临时补贴金额提高1倍发放，且扩大补贴人群范围。财政部门为此提前安排1030亿元救助补助资金，很快又追加约530亿元，资金额度超过去年全年实际执行数。这样的政策有速度、有力度、有温度。

当前我国经济社会发展依然面临较大的不确定性，经济下行压力仍在加大，保障困难群体民生安稳，不能有半点松懈。要始终秉持底线思维，关注受新冠肺炎疫情影响的困难群众，对他们既提供普惠的兜底保障，也要开展有针对性的帮扶。

要提高兜底保障政策效果。花同样的钱，把事情办得更妥帖，更能急群众之所急，让群众满意。比如，广东省民政部门给一些失能半失能特困老人提供“现金+实物救助+服务”综合保障；相比直接领钱，在家就能获得生活照料的方式，更令保障对象称心满意。再如，湖北省建立防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户，实施“一户一策”动态管理，关注他们在疫情之下的生产生活状况，逐户逐项排忧解难。相关管理部门设身处地为困难人员着想，创新保障内容和服务方式，帮到了点子上，其成功经验值得推广。

还要注重建设兜底保障长效机制。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，眼下，各地和相关部门都在对标“小康”要求，加快民生政策的落实。我们要继续发扬扶贫济困的中华民族传统美德，继续发挥社会主义集中力量办大事的制度优势，问需于民、问计于民，不断完善对困难群体生产帮扶、生活照料的政策制度体系，把兜底保障网做得更密更实。

当然，兜底保障政策执行中务必量力而行、尽力而为，相关措施、标准要重在“保基本”，围绕困难群众最现实、最紧迫的基本需要去发力，有多大能力办多大事情。不能大水漫灌、“撒胡椒面”，要真正把好事办好，让这张兜底保障网经得住风雨，经得起时间的检验。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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