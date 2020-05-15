老年群体防护不能松懈足不出户也能云游四海

【现实挑战】疫情常态化防控阶段，老年人仍需重点做好个人防护

【应对措施】云旅游模式风行，老年人在家“云”游四海，虽少了旅途乐趣但也省去舟车劳顿

云游四海原本是不少老年人退休生活的“重头戏”，疫情一来都搁置了。最近，多家老年旅游公司主营业务都陷入困局，既有垂直于老年旅游市场的公司，也有接受部分老年群体报名的国内外大型旅游公司。

不过，云旅游等创新模式来袭，老年人也跟着“上车”。博物馆看藏品、国内外“自由行”，实景直播加导游讲解，在家“云”游四海似乎也不错。近日，中国疾控中心专家表示，新冠肺炎疫情常态化防控阶段，老年人等特殊人群仍然需要重点做好个人防护。看来，云旅游一段时间内仍将在老年群体中保持较高的热度。

腿脚不便 云旅游推开家门

古人说的云游四海，指的是像行云一样到处漫游行踪不定。疫情之下，老年朋友不得不过上另外一种模式的虚拟云生活。疫情刚过，人们出游的刚需在今年五一又爆发。幸好这次五一的旅游人数，相比去年只占三成，仍有七成的人选择宅家，云旅游成为打通线上线下的必经之路。云技术的成熟，加上全国各地直播宣传风景，加速云旅游的快速发展，目前国内已有20多个城市1000多家景区开通线上游览服务。

云旅游打破传统旅游模式在时间、空间、天气和场地等方面的限制，为游客带来更丰富舒适的品质体验。它通过直播、短视频、VR、语音、图文导览、在线互动等互联网方式欣赏景点和展览。它是基于云计算下的智能旅游服务平台，主要有导览、导购、导游和导航四项功能。

对于老年朋友来说，却意外收获了“深度游”的可能。正如那首脍炙人口的朦胧诗：“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。”同样的风景，不同的人，不同的角度，却有别样的感受。云旅游让老年游客，在同一时间、同一平台跟随导游游览，互通有无。

对于行动不便的老年朋友而言，原本对于外出旅游只有羡慕的份儿，云旅游却帮他们推开了家门，去了解曾经觉得神秘和向往的地方。同样，云旅游直奔旅游的最终目的，虽然少了旅途的乐趣，但也省去了舟车劳顿、旅游费用和时间成本。

景点在线直播 足不出户逛遍全球

老年朋友的云旅游并不是孤立存在的，它立足于当地线下旅游景点、酒店、美食、特产等全产业链。有别于以往的纯线上思维，云旅游倒逼线下旅游产业服务升级来吸引游客。这种做法，也带热了不知名的线下旅游景点，搭上云旅游的快车。铂年生活家、想乐时光、退休俱乐部等公司，推出了云游圆明园、千岛湖自由行套餐、走进胡雪岩故居等旅游在线直播活动。这些活动复苏了旅游业，向手机小屏彼端的老年朋友展现自然风光，也引领他们提前种草想去打卡的景点，在不能出门期间开阔视野。

一些国外的旅游景点，也推出网上参观和逛展服务，老年朋友通过网络，就可以实现多地“云旅游”。国外的多个博物馆都在网上开放了几乎所有的收藏品展示，而国内的故宫等景点也进行网上直播。故宫2天共进行3场直播，直播在《人民日报》等平台进行，仅4月5日上午《人民日报》官方微博平台就有738.9万人次观看。没有了以往摩肩接踵的人流，老年朋友可以细心品味故宫之美。

还有一些老年朋友加入了导游的环球旅游群，足不出户打卡世界网红景点。在微信公众号“美丽中国APP”上有一篇推文《此时此刻，上百万人在看》，1000多个中国景区只要点击景区名字进入，就能看到360度的全景照片，伴随着语音讲解，让人身临其境。携程的全世界著名免费景点解说，骑驴的小瓶子互动旅行游戏，万能的朋友圈和各种群里的美景美图美食分享秀，都使得老年朋友宅家就能云游，何乐而不为？

此外，费用方面云旅游也缩减到了最低。目前，大部分直播可以免费观看，一些需要付费阅读的优质内容，价格也仅有实地旅游成本的数十分之一。

未来老年旅游将“风行”内容消费品

老年朋友旅游，也和年轻人一样喜欢“买买买”。老年旅游公司“选品”更加注重给产品融入地方特色，和旅游场景紧密联系，融入文化创意、场景营造、情感投射等。诸如一些深受老年朋友欢迎的农家乐和度假村等旅游景区，利用当地资源在电商平台销售起地方特产、农副产品和有机食物等。央视新闻举办的“谢谢你为湖北拼单”的直播活动，2小时就卖出总价值4014万元的湖北特产。

疫情时代，老年朋友大量触网，携程网和同程旅行开通旅游直播，抖音“云端旅游局”上线了直播间卖票功能。清明假期，横店影视城、沙坡头旅游景区和老君山风景名胜区等景区，都实现了线上卖票功能。携程集团董事局主席梁建章在三亚场1个小时的直播中，就卖掉价值1000万元的酒店套餐。

这些举措在中老年旅游行业也流行起来，“美好盛年”在疫情期间推出多场旅游相关直播，通过酒店房打折促销等方式，吸引老年朋友关注。越来越多的老年旅游公司从线下转战微信社群、公众号、短视频等平台，为相关产品进行宣传，挖掘了大量市场需求。

后疫情时代，老年旅游市场将逐渐走向差异化。康养旅居的服务品质将会得到提升，也会增加健康性和安全性。当然，生态游和本土游短期内将成为趋势。乡村旅游深耕旅游和购物相结合的农家乐产品；都市旅游则依托当地主题公园、历史遗迹、展览馆等人文景观资源，摒弃“圈山圈水收门票”的做法，生产教育、文娱、社交等内容消费品。针对不同兴趣爱好的老年朋友，细分出“旅游+养老”等产品，为他们带来更多选择空间。文/王珉