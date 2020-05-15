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健康码，让安全多一份保障

2020年05月15日08:42 来源：中国妇女报

2020年这场新冠肺炎疫情，让我们的正常出行都成了一种奢求。从严防社区人员出入到社区工作人员电话联系核实个人行迹，从小区出入登记领取出入证到进出公共场所登记信息，一个新事物常浮现在我们的生活中——健康码。

健康码能准确有效地分类识别每个人的实时健康状态，给人们出行提供了极大便利，也让我们的健康安全多了一份保障，已然成为疫情之下出行的安全凭证。小小的健康码背后也折射出很多信息：有众人拾柴火焰高的团结一心，有遇事临危不乱的及时应对，有信息高科技与日常生活的高效融合，方便你我，暖心大家。

今年2月，我刚从老家回到北京，当时进出小区需先登记详细个人信息，领取出入证，必要的出入、频繁的登记个人信息，让人不禁担忧个人信息是否有泄露危险。之后就有了健康码，一开始用手机登记信息查询个人健康码，查看个人健康状态时还有些不太适应，随着复工复产后日常出行渐渐增多，就凸显出健康码的便利快捷了。只要提前准备好信息，就可凭健康码及时进出通行，既提高了效率，又缓解了行程中的疲倦感。网络时代，个人信息保护也需特别注意，使用健康码时别忘记留意任何异常情况，不要掉以轻心。

我对健康码深有体会的是“五一”回石家庄参加驾校考试，京津冀之间健康码互通互认让我享受了极大便利，不用再多次进行个人信息登记，避免了纸质信息泄露的危险，测完温，消完毒，便坐在了备考室安心等待考试。（陈晓冰）

(责编：许心怡、许晓华)


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