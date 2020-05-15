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村书记带货直播 碰撞出农业发展新理念

线上一声吆喝 小岗村农品秒光

2020年05月15日08:41 来源：中国妇女报

“这22款优质农特产品都是从农户家中直接采购，每一粒米、每一颗花生都来自农户”……5月8日晚，安徽省凤阳县小岗村第一书记李锦柱和大包干“带头人”化身“带货”主播，宣传推广小岗村的农特产品。短短两个小时的直播，观看人数近5万人次，销售额突破30万元。

直播中，李锦柱现场试吃小岗村农特产品，与网友“边吃边聊”：“直播是第一次，也是在学习，但是觉得这个方式很好，和无数网友面对面互动，对我来说就是聊家常，把最真实的感受告诉网友们。直播当中，也看到很多网友表示很支持我们，让我感到很暖心。”

为了增加网友的参与感，这次直播地点选在国家重点文物保护单位、中国农村改革“大包干”发源地——小岗村的标志建筑“当年农家”，以溯源直播的方式为网友带来健康的“淳朴味道”。

直播间里，李锦柱如数家珍，为网友介绍小岗村的蒸谷米、御膳麻油、盼盼法格华夫和纯蛋糕、小岗纯红薯粉丝、谷优美细圆面、大包干酒、新小岗黑花生、小溪河谷鸡蛋和小公鸡、小岗吉梨膏等一系列特色农产品及凤阳花鼓、小岗村纪念杯、小岗文化笔筒等特色文化产品。

直播间里还请来了大包干带头人严俊昌、与李锦柱共同参加70周年国庆大阅兵游行的两位小岗花鼓姑娘、凤阳马拉松协会会长陆永兵等4位嘉宾，一起讲述新时代的小岗故事。小岗村凤阳花鼓表演艺术家也在直播间里给大家带来了最原生态的凤阳花鼓表演。

“让更多人了解今日小岗村，走进小岗村。”谈及直播“带货”的初衷，李锦柱表示，直播为当前商业产品产业化发展带来了极大生机和新的机遇，看起来只是线上的一声吆喝，体现的却是‘互联网+商业’碰撞出的灿烂火花和新的发展理念。小岗村经过多年发展，也拥有了众多产量高、品质好的农特产品，以线上直播的方式展示小岗村特色产业资源，让这里的好产品从田地里走出来，通过网络走进千家万户。

“参与助农直播，既是战‘疫’中助力经济社会发展的应然之举，更是乡村振兴的新作为、新担当。”李锦柱说。（记者 王蓓）

(责编：许心怡、许晓华)


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