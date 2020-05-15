老人最喜自然 庚子大疫惜福

晨起，我这个老太婆不太敢出门买菜，只能防护得严严实实，好几条路被封只能兜兜转转，买了芹菜、青菜、白菜、土豆、洋葱、鸡蛋等。菜价飞涨，有些商贩乱算钱。疫情期间，蔬菜、口罩和消毒液好像搅乱了市场。但无论如何，“民以食为天”，城市终究要有一条澎湃的血管通向乡村。

土地让万物生长，农民春播夏种秋收冬藏。枸杞头、马兰头、香椿，都是春天的馈赠，这是春对农民熬过漫漫寒冬的奖赏。立春后，我竟然吃到了荠菜饺子。当时疫情凶猛，小区全封闭管理，都要测体温凭出入证入内，同住一个小区的邻居给我送来了她自己动手包的鲜荠菜饺子。那日落春雨，“远亲不如近邻”，荠菜饺子滋味清香，那一口春意鲜甜抚慰人心。春雨过后，好像大地回春。这位女邻居在小区外卖荠菜饺子和板蓝根饺子。前几年春天，在浩荡的春风里，我曾见过她种在山坳里品种繁多的蔬菜，从心里敬她是女汉子，于是果断下单。荠菜、板蓝根、蒲公英、苜蓿头、枸杞头……这些又嫩又绿的自然叶子，都出现在她的饺子里，藏着春天的味道。

因为疫情，学校持续推迟开学，我的孙子们很兴奋。因为狂风暴雨，延迟开学，因为地震，延迟开学，大多数的孩子是兴奋的。这不是幸灾乐祸，谁让他们不是当家人呢？他们只是属于未来，对当下别人日常的付出不可能刻骨铭心。我们儿时不也如此吗？儿时，物质贫乏的时光，我总是盼着春节的来临，渴望能穿新衣服吃到肉，如今这个春节很少有儿孙来看望，都是这该死的病毒造成的！

在疫情防控期间，当我经过小区门口，看到小区物业正在尽最大努力统计，为控制疫情需要上报的数字。物业非常认真地做好日常统计工作，那些惯常潜水的住户，没法联系上，必须得想办法通过电话、微信、QQ、邮箱或通过转折的人脉联系上。这个繁复的时代，心存侥幸是会付出代价的，灾难就隐藏在我们不够老实的心性里。因此，坚守日常做事的基本原则很重要。

老祖宗的遗训曾说：“修身齐家治国平天下。”物业的人形如日月星辰，守护小区。疫情还没消失，闭关还在继续。家人闲坐，灯火可亲。即使在当下，在疫情未退的日子里，我们也该惜福，珍重待春风。待春风拂面山河无恙，不要再破坏自然，一起去自然深处采集春菜，可好？文/徐招治