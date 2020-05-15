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新方法可检测血液中是否存在新冠病毒抗体

2020年05月15日08:39 来源：科技日报

英国《自然·医学》杂志12日公开的一份免疫学研究论文，美国科学家介绍了一种可以检测新冠肺炎患者血液中是否存在新冠病毒抗体的方法。这种方法已经在16名患者身上做过测试，或有助于鉴定出血浆中包含病毒抗体的个体，这种抗体有望用于治疗其他病人。

诊断新冠肺炎的一种普遍方法是检测是否存在新冠病毒RNA。但是，如果有一种方法可以检测是否存在新冠病毒抗体，则有可能帮助判断群体中的病毒感染率。

美国西奈山伊坎医学院科学家弗洛里安·卡拉摩尔及其同事，此次开发出了一种酶联免疫吸附测定法，可用于检测是否存在新冠病毒抗体。针对该方法，团队创造了两个版本的新冠病毒表面刺突蛋白。在其他冠状病毒感染中，刺突蛋白帮助病毒进入宿主细胞，是抗体的靶标。第一个版本包含完整的刺突蛋白，第二个仅包含受体结合域（刺突蛋白的一小部分）。

研究团队使用了16名新冠病毒感染者的血浆和血清样本，通过他们开发的方法，观察到所有样本对两个版本的刺突蛋白都产生了阳性结果。整体而言，对于完整长度的刺突蛋白，他们观察到了更强烈的反应，可能表明这种方法中较大的蛋白提供了更多抗体结合位点。使用同样的方法对新冠肺炎暴发前从被试者体内收集到的50份血清样本（阴性对照）进行检测时，他们发现对刺突蛋白的反应非常低或者无反应。

研究人员指出，他们的方法相对快速简单，而且不需要处理活病毒，但也提醒说研究中并未包含其他冠状病毒或中东呼吸综合征冠状病毒感染者的样本，因此并不知道这些病毒的抗体是否也会得出阳性结果。未来将需要采用更大规模的样本来开展研究。（记者张梦然）

(责编：许晓华、李轶群)


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