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“时尚奶奶”的精致晚年：“只要心不老，生活永远是甜的”

2020年05月15日08:36 来源：中国妇女报

▲ 2019年6月，王念文、王星火、林玮、孙洋四位平均年龄超过68岁的北京奶奶组建的“时尚奶奶”，在抖音上的第一条视频就喜提热搜。7天内总播放量逾5亿。

▲ 面对网友们的热烈喜爱，“时尚奶奶”们有自己的想法和回馈。“火了之后，也有公司想签约我们，进行包装打造，但我们都拒绝了。‘时尚奶奶’只想做正能量的激励，这是我们选择拍视频分享给大家的初衷，也是必须坚持的原则。”

“时尚奶奶”火了！2019年6月，王念文、王星火、林玮、孙洋四位平均年龄超过68岁的北京奶奶组建的“时尚奶奶”，在抖音上发布第一条视频就喜提抖音、微博、快手三大平台热搜榜。连续7天，总播放量超过5亿。中国的奶奶级网红，异军突起，火遍全网。

“从没想过我们会火，我们就是几个喜欢拍点视频的老太太，没想到引起这么多人的关注。”六十多岁的奶奶林玮感叹，自从在抖音上火了之后，很多人认识了她们。无论是线上“奶粉”们的点赞留言，还是线下路人热情打招呼，奶奶们受到越来越多人的喜欢和关注。

即使老了 也要做一朵挺拔的玫瑰

奶奶们相识于20多年前。“我们是在业余模特队上认识的，因为意气相投，我们四个始终一路相伴。”林玮说。四个人希望把生活中的点滴拍成视频，传递她们对晚年生活的感悟。“最有突破性的一次是去骑马，我们四个人都换上骑马装束，实打实上了马背，这对老年人来说不容易，既要有勇气，也要有好的身体素质。”林玮感叹，与年龄无关，人生观和文化积淀决定了人生的气度，老年人的生活也要敢于尝试，活出自信潇洒。

“时尚奶奶”的粉丝取名“奶粉”，31~40岁群体居多，他们喜欢看奶奶们的视频，都市丽人、洋装旗袍、骑马踏青、田园煮茶……奶奶们个个身高170cm以上，她们穿上自己搭配的服饰，精致、高雅、时髦的气质让人眼前一亮，网友们纷纷留言：“我老了以后，也要这样！”“我要把这个视频给我的爸妈（或爷爷奶奶）看，告诉他们，晚年生活也能这样多彩”“奶奶们都这样潇洒，我太颓废了，惭愧”。

为什么时尚奶奶这么美？她们不为年龄而打折态度，她们随性自然，一举一动都透露出岁月的积淀。“很多网友以为我们穿的都是高级大牌的衣服，为了拍摄特意准备的。其实，80%都是我们自己平日里穿的衣服，很多都是从淘宝上买的。”王念文奶奶说。

有一次，王念文拿出自己收藏多年的蜡染旗袍，四人穿上旗袍拍了一组照片，在网上引起热议。“别看那是很多年前的色调款式，如今我们穿上，更能体现岁月的美感，秀出精气神。”王念文说，通过展示服饰，她们想要表达一个信念：即使老了，也要做一朵挺拔的玫瑰，活成一道亮丽的风景线。奶奶们说，蜡染旗袍不仅仅是一件特色服饰，这其中所包含的民族文化、染色工艺、图案寓意，是一种文化熏陶，穿上它们，就像一幅无言的画卷，散发着知性美的芬芳。

坚持初衷 给后辈传递正能量

面对网友们的热烈喜爱，“时尚奶奶”们有自己的想法和回馈。“火了之后，也有公司想签约我们，进行包装打造，但我们都拒绝了。‘时尚奶奶’只想做正能量的激励，这是我们选择拍视频分享给大家的初衷，也是必须坚持的原则。”

今年1月，时尚奶奶来到湘西东子山，为贫困户的绿色产品做宣传。“山里的很多绿色产品，油、鸡蛋、豆干特别好，但因为销路没打开，很多人不知道，很可惜。”林玮奶奶说，她们几个当即决定拍视频，开直播，用自己的小小影响力帮助困难群众。“火了以后，网络也给我们开辟了新思路，现在我们打算开通抖音商品橱窗，为他们的产品提供宣传平台。”“时尚奶奶”们希望利用自己的“火”，为社会做更多的贡献。

她们不是偶像明星，也并非名人精英，喜欢“时尚奶奶”的网友，是真心喜欢她们积极乐观和气质底蕴。都市人的生活忙碌、压抑，“佛系青年、丧文化、油腻大叔”这些也映射出当下年轻人未老先衰的心境，“出乎意料，许多年轻人给我们点赞、留言，甚至时刻细致关心我们的状况，这种掏心窝子的好，让我们非常感动。”孙洋奶奶说。

奶奶们也力所能及，成为粉丝们的“知心奶奶”。“一些年轻人给我们留言，倾诉自己的苦闷、烦恼，我们都用自己经历劝解他们，打开心结。”孙洋说，我们老年人都可以把生活过得体体面面，也是给后辈们传递了正能量：人生要豁达，以长远的眼光向后看，专心把眼前的事情做得更好，把日子过得更好，岁月便不会负你。

正是这样贴心的交流，让粉丝感到了“追星”别样的温暖和鼓励。王星火奶奶回忆道：“有一个小粉丝，看了我们的视频后，特别激动地说要努力考北京的学校，将来到北京追求自己的梦想。”王念文奶奶说，“年轻人不追星，追我们这群老太太，是因为我的乐观自信带给了他们快乐，感染了他们。”这是“时尚奶奶”们觉得做“网红”最有意义的事。

年轻的心态 让我们愈发明朗利落

“人活到这个岁数，就得接受现状，少和皱纹、年龄较劲。”孙洋奶奶感叹，许多人问我们保养的秘诀，其实无外乎是养成好的心态，精致地做每一件事，沏一壶好茶，读一本好书，内心满足，外在自然呈现出最好的样子。

很多网友有疑问，“时尚奶奶”们整天拍、拍、拍，是不是不用带孙子，照顾家庭？王星火奶奶笑着说，四个人都是上有老，下有小的家庭，该尽的责任必须尽，该帮的忙一个没落下，只是做每件事都有计划和安排。“用年轻的心态去学习新的事物，也会让我们愈发明朗利落，而不是愈发老态”。

孙洋奶奶坦言，老年人不必“自寻烦恼”。不该操心就放下，不能圆满就尝试豁达，忙而不乱，不出岔子才能打理好自己，处理好和家人的关系。她建议，人在退休以后，有一段过渡期很难熬，一定要有自己的爱好，增添乐趣。“只要心不老，生活永远是甜的。”（记者 徐阳晨）

(责编：许心怡、许晓华)


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